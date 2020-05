Tony Hawk's Pro Skater 1 oraz 2 powrócą! I to w nowej wersji

Gratka dla fanów.





Podczas cyfrowego wydarzenia Summer Game Fast pojawiła się informacja, na którą zapewne czekało mnóstwo osób. Ekipa Vicarious Visions poinformowała, iż. Wspomniana gra posiada znacznie więcej odsłon, jednak to dwa pierwsze tytuły stały się prawdziwymi klasykami, które powodują powstanie łezki w oku u co starszych graczy. Co ciekawe, za projekt nie odpowiada oryginalne studio Neversoft. Odświeżeniem zajmą się ludzie, którzy na swoim koncie mają już chociażby remaster takich gier, jak Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.Do sieci udostępniono także nagranie przedstawiające zmiany w grafice oraz prezentujące, jak odświeżono pierwszą oraz drugą część gier z popularnym skaterem.. Gra zostanie zapewne przystosowana do większych rozdzielczości, a same tekstury nie będą kuły graczy w oczy. Można spodziewać się także poprawek związanych z cieniami oraz samą płynnością. Na wideo wygląda to bardzo dobrze – pytanie… jak będzie w rzeczywistości?Na całe szczęście, ekipa Vicarious Vision zadbała o to, aby przywrócić maksymalny poziom nostalgii. W Tony Hawk’s Pro Skater 1 i 2 w wersji HD. Gra doczeka się także trybu sieciowego oraz umożliwi grę multiplayer na jednym sprzęcie – na zasadzie podzielonego ekranu.Oficjalna premiera odświeżonych wersji gier została. Produkcje trafią zarówno na platformę PC, jak i na Xbox One oraz PlayStation 4. Za tytuł. Dużo? Mało? Cena nie wydaje się wygórowana, jak za powrót do świetnej klasyki w zupełnie nowym wydaniu.Źródło: Engadget / fot. Vicarious Visions