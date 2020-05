4 zł za dostęp do ponad 100 gier? Warto skorzystać!

Skusicie się?





Xbox One X to obecnie najmocniejsza konsola na rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem sprzedaży pozostaje daleko w tyle za PlayStation 4. Z tego względu Microsoft robi co może, aby przyciągać do siebie nowych graczy. Jedną z najciekawszych usług amerykańskiego giganta jest Xbox Game Pass, która oferuje ogromną liczbę gier w ramach wykupionej subskrypcji. Jeśli korzystaliście kiedyś z promocji i zrezygnowaliście - np. ze względu na zbyt wysoką cenę - to teraz jest najlepszy moment aby ponownie skorzystać z oferty.Od pewnego czasu usługiorazdostępne są w ceniekorzystania, natomiast po upłynięciu tego okresu, za kolejny okres rozliczeniowy zapłacimy już odpowiednio 54,99 zł/miesiąc za XGP Ultimate i 18,99 zł/miesiąc za XGP PC. Microsoft zaktualizowało jednak ofertę iObie oferty są doprawdy imponujące, gdyż każda z wymienionych oferuje ponad 100 gier z najwyższej półki. Wśród najważniejszych warto tu wymienić choćby Red Dead Redemption 2, Ori and the Will of the Whisp, Gears 5, Minecraft czy Halo: kolekcja Master Chief.



Źródło: Łowcy Gier