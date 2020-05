Tibia jako pełnoetatowa praca? Gracz z Wenezueli udowadnia, że to możliwe!

Praca marzeń?





Minęły już prawie 23 lata od premiery Tibii – kultowej w wielu kręgach gry z gatunku MMORPG. Do dziś najwierniejsi fani rozwijają swoje postaci w tym wyjątkowym świecie, poświęcając jej nawet po kilka godzin dziennie. Dla niektórych osóbto także sposób na życie i – jak się okazuje - z powodu trudnej sytuacji gospodarczej kraju, jedyny sensowny sposób zarabiania pieniędzy.Wielu graczy zapewne marzy, aby móc zarabiać poprzez granie w swoją ulubioną produkcję. Jedni realizują się poprzez streamowanie na Twitchu, zaś jeszcze inni nagrywają regularnie filmy i wrzucają na YouTube’a. W omawianym przypadku sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Gracz o pseudonimie, który jest obywatelem Wenezueli, nie tylko zarabia na Tibii z pasji, ale przede wszystkim z konieczności.Aktualnie w Wenezueli panuje hiperinflacja, co przekłada się na bardzo niskie zarobki większości obywateli. Najniższa krajowa pensja wynosi bowiem zaledwie 10-15 dolarów na miesiąc, co dla wielu mieszkańców oznacza życie w ubóstwie. I właśnie z tego powodu „Jk_gl” postanowił przełożyć swoją pasję na pełnoetatową pracę.Jak poinformował sam gracz w serwisie Reddit, zarabianie opiera się na farmieniu złota. Każdego dnia najpierw pokonuje rozmaitych bossów trzema różnymi postaciami, a następnie loguje się do konta ze swoją główną postacią (aktualnie Elite Knight 500 lvl+) i farmi złoto do momentu, aż uda mu się zakupić przynajmniej 250 Tibia Coins. Zebrane złoto sprzedaje następnie na czarnym rynku za prawdziwe dolary. Czy cały proces jest opłacalny?Gracz każdego dnia poświęca na farmienie ok. W ciągu miesiąca jest w stanie zarobić. W przeliczeniu na złotówki kwota ok. 850 zł może nie jest imponująca, ale jeśli porównamy ją do 15 dolarów na miesiąc – tyle zarabia ponad 70% mieszkańców Wenezueli – to już zasługuje na uznanie. Tym bardziej, że jak podkreśla sam zainteresowany, granie w Tibię pozwala mu i jego 3-osobowej rodzinie na „godne życie”.„Jk_gl” dodał również, że mógłby zarabiać znacznie więcej, gdyby grał 7 dni w tygodniu, jednak jak twierdzi, obecne zarobki są zadowalające, a ponadto ważniejszy jest dla niego czas spędzony z rodziną.Źródło: Reddit