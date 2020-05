Samsara Room - wirtualna wizyta w escape roomie (recenzja gry)

Świetnie wykonana gra dla fanów zagadek.





Samsara Room – tajemnicza gra pełna zagadek

Cena: 0 zł / Android: Zależy od Urządzenia

Ukryte wskazówki, łamigłówki do rozwiązania, zamki do otwarcia - escape roomy to stosunkowo młoda forma rozrywki, która cieszy się sporą popularnością. Czy tego typu zabawę można skutecznie przenieść na ekran smartfona?Twórcy gry Samsara Room udowadniają, że jest to jak najbardziej wykonalne. Tytuł ten czerpie inspirację ze wspomnianych escape roomów i oferuje wciągającą zabawę w stylu point and click.Trafiamy do tajemniczego pomieszczenia i zaczynamy przygodę. Szukamy interaktywnych elementów otoczenia i wykorzystujemy zdobyte wskazówki, by rozszyfrowywać kolejne części zagadki. Twórcy zadbali o starannie wykonaną oprawę graficzną i dźwiękową.Poziom trudności jest dobrze dostosowany - nie przytłacza, ale też nie pozwala na przejście gry przez bezmyślne uderzanie palcem w ekran. Spokojna rozgrywka może nam zająć nawet kilka godzin (na stronie producenta dostępne jest wideo z instrukcją, ale nie warto psuć sobie zabawy).Z okazji urodzin studia odpowiedzialnego za grę, Samsara Room jest obecnie dostępna całkowicie za darmo. Takich okazji nie warto przegapić.