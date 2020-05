Death Coming za darmo w Epic Games Store. To świetna gra logiczna

Warto sprawdzić.





Jeśli brakowało Wam oryginalnych i niezbyt znanych gier wideo, to mamy dla Was świetną informację. Epic Games Store postanowiło właśnie zorganizować akcję rozdawniczą, w ramach której zupełnie za darmo możecie zgarnąć ciekawą produkcję logiczną. Mowa oczywiście o tytułowym Death Coming.Gra została stworzona przez niezależny zespół NEXT Studios i zadebiutowała na rynku pod koniec 2017 roku.– główny bohater umarł celowo tylko po to, by zostać agentem Śmierci z wielką kosą. Na czym polega cała zabawa?Trzeba to robić jednak z rozmysłem – to od konsumenta zależy, co spowoduje śmierć danego NPC oraz w jaki sposób do niej dojdzie. Produkcja zbiera bardzo wysokie noty, więc nie można tu mówić o tytule z niskiej półki.W celu odebrania Death Coming należy udać się(tylko do 16 maja). Warto pamiętać, że nie tak dawno Epic Games utrudniło przypisywanie darmowych gier do biblioteki. Nie można tego teraz uczynić bez aktywnego uwierzytelniania dwuskładnikowego Źródło: Epic Games Store / Zdjęcie otwierające: Next Studios