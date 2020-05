Ashes of the Singularity: Escalation to świetny RTS, który dostaniecie za darmo

Bierzcie, póki dają.





Ashes of the Singularity: Escalation za darmo w wersji Steam. | Źródło: NOAA

Ashes of the Singularity: Escalation - zwiastun

Dawno nie pisałem już o darmowych grach na PC, bo dawno już nie znalazłem niczego, co uznawałbym za godne Waszej uwagi. Tym razem jednak trafiłem na coś, w co powinniście zagrać. Gra strategiczna Ashes of the Singularity: Escalation z 2016 roku jest na tyle ciekawa i wysoko oceniana, że powinna zagościć w każdej bibliotece Steam.otrzymacie za sprawą promocji organizowanej w Humble Store. Tytuł dostępny na co dzień na platformie Steam w cenie 107,99 złotych otrzymać można, 10 maja, do godziny 19:00, w zamian za założenie konta w serwisie oraz zapisanie się do newslettera (z którego można się później wypisać). Naprawdę uczciwa oferta.Aby dostać klucz do Ashes of the Singularity: Escalation, udajcie się pod ten adres . Zarejestrujcie swoje konto lub zalogujcie się, a następnie kliknijcie na zielony przycisk Get The Game. Teraz pozostaje kliknąć jeszcze Get It Now, by stać się szczęśliwym posiadaczem jednej z bardziej wciągający strategii czasu rzeczywistego ostatnich lat. Klucz zostanie wysłany do Was drogą mailową, ale będzie także widoczny na koncie w Humble Store.Samodzielne rozszerzenie do gry Ashes of the Singularity zostało opracowane przez niezależne studio Stardock Corporation. Zawiera ono dwie kampanie fabularne pozwalające pokierować losami frakcji PHC i Substrate. Omawiany tu RTS oferuje naprawdę sporych rozmiarów mapy, wielkoskalowe potyczki dla maksymalnie 16 osób w trybie wieloosobowym, a także interesujący system płynnego przeskoku pomiędzy ogólnym widokiem strategicznym i szczegółowym taktycznym. Uwagę zwraca bardzo ładna grafika i świetna optymalizacja. Zobaczcie sami.Miłej zabawy!