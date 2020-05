The Last of Us Part II - zobacz oficjalny zwiastun fabularny PL

Hype czas zacząć!





to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Studio Naughty Dog wie jak opowiedzieć epicką historię, co udowodniło już przy pierwszej części, a także podczas prac nad serią Uncharted. Niestety nadchodząca odsłona nie ma teraz lekko, gdyż spory kawałek historii wyciekł niedawno do sieci. Producent jednak wierzy w sukces swojego dzieła, a dziś możemy oficjalnie zaprezentować fabularny zwiastun premierowy.Akcja gry przenosi nas pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Ellie i Joel osiedli w Jackson, Wyoming, prowadząc w miarę spokojne życie. Pewnego dnia mają jednak miejsce pewne brutalne wydarzenia, które zmuszają Ellie to wyruszenia w drogę, by dokonać zemsty na tych, którzy ośmielili się zagłuszyć spokój mieszkańcom miasta.W The Last of Us Part II nie zabraknie zupełnie nowych postaci, kolejnych zarażonych oraz zapierające dech w piersi lokacje, które swoim rozmachem mają przyćmić te, które znamy z oryginału.. Gra już teraz dostępna jest w przedsprzedaży z pakietem dodatków u wybranych partnerów handlowych i wOsoby, które zdecydują się na zamówienie przedpremierowe otrzymają: awatar do sieci PSN na PS4 z tatuażem Ellie, zwiększenie pojemności magazynku w pistolecie Ellie, a także podręcznik do wytwarzania schematów i ulepszeń.Źródło: PlayStation Polska