Anomaly Games Collection dostępne za darmo!

5 produkcji od 11 bit studios o wartości 105 zł dla każdego chętnego!





Anomaly Warzone Earth,

Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign,

Anomaly Korea,

Anomaly Defenders

Anomaly 2

to ceniony polski producent gier komputerowych, który w swoim portfolio ma m.in. takie tytuły jak This War of Mine, Frost Punk czy Anomaly Warzone Earth. Od niedawna w promocji na Steamie dostępny jest pakiet. Twórcy postanowili jednak zrobić dziś niespodziankę graczom i każdemu zainteresowanemu wysyłają darmowy kod z pakietemdo pobrania. Wystarczy tylko spełnić jeden warunek.Aby otrzymać pakiet Anomaly Game Collection wystarczy zapisać się dopodając swój adres e-mail. Po wykonaniu tej czynności. W skład pakietu wchodzą następujące tytuły:



Anomaly Warzone Earth, która zapoczątkowała cały cykl w 2011 roku, jest grą z gatunku tzw. „tower offense” co oznacza, że zadaniem gracza jest przedarcie się przez teren obwarowany wieżyczkami obronnymi po wyznaczeniu określonej trasy swoim jednostkom. Jest to debiutancka produkcja polskiego studia, czym zyskała sobie uznanie wśród graczy. W rezultacie doczekaliśmy się 3 kolejnych rozszerzeń oraz kontynuacji.







Producent nie poinformował ile czasu potrwa promocja, więc warto się spieszyć z rejestracją do newsletteru.



Źródło: 11-bit studios