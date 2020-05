10 darmowych gier na PlayStation 4, w które warto zagrać

Sprawdź nasze propozycje najlepszych gier Free to play!

1. Fortnite (PlayStation 4, Xbox One, PC, Android, iOS)

2. Apex Legends (PlayStation 4, Xbox One, PC)

4. Path of Exile (PlayStation 4, Xbox One, PC)

5. Warframe (PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch)

6. Gems of War (PlayStation 4, Xbox One, PC, Android, iOS)

7. 3on3 Freestyle (PlayStation 4, Xbox One, PC)

8. Crossout (PlayStation 4, Xbox One, PC)

9. Brawlhalla (PlayStation 4, Xbox One, PC, Android, iOS, Switch, PlayStation Vita)

PlayStation 4 to obecnie najpopularniejsza konsola na świecie. Dotychczas sprzedała się w liczbie prawie 110 milionów sztuk na całym świecie, zaś każdego tygodnia trafia średnio do ponad 200 tysięcy nowych odbiorców. Wszystko za sprawą rewelacyjnej biblioteki dostępnych tytułów, których różnorodność może przyprawić o zawrót głowy.W poniższym zestawieniu prezentujemy 10 darmowych gier na PlayStation 4, dostępnych do pobrania za pośrednictwem PlayStation Store. Jest to nie tyle ranking najlepszych – ze względu na zróżnicowanie gatunkowe - lecz na pewno najciekawszych naszym zdaniem tytułów, które można pobrać i zagrać w każdej chwili zupełnie za darmo. Podkreślamy, że na poniższej liście znajdziecie nie tylko tytuły ekskluzywne dla konsoli Sony, stąd adnotacja dotycząca pozostałych sprzętów, na których występują. Dzięki temu również posiadacze innych platform mogą tutaj znaleźć dla siebie interesujące pozycje. Tyle w kwestii wyjaśnienia. Zaczynamy!Fortnite to najpopularniejszy obecnie reprezentant nowego nurtu o nazwie Battle Royale. Początkowo był to tylko dodatek, który popularnością przerósł wszelkie oczekiwania, stając się głównym trybem rozgrywki, skoncentrowanym wyłącznie na trybie multiplayer. Na początek trafiamy do specjalnego huba wraz z 99 innymi graczami, by za chwilę wsiąść do podniebnego autobusu, który leci nad wyspą. Mamy kilka chwil na zdecydowanie, w którym miejscu możemy wyskoczyć ze spadochronem. Po wylądowaniu cel jest tylko jeden – wyeliminować pozostałych graczy. Nie istnieją półśrodki, gdyż w podstawowym trybie jesteśmy skazani wyłącznie na siebie. Na początek nie posiadamy żadnych broni z wyjątkiem kilofa, dlatego od razu musimy rozpocząć poszukiwanie cennych zasobów.Oprócz skrzynek z bronią i apteczek, będziemy zbierać surowce takie jak drewno, metal czy cegłę. Co więcej, środowisko jest w pełni interaktywne, więc możemy przykładowo zburzyć dom w celu pozyskania cegieł lub ściąć drzewo, a następnie zebrać drewno. Surowce z kolei możemy wykorzystać do budowania drabin w celu szybkiego przemieszczania się, a także schronów, które na pewien czas powstrzymają ataki przeciwników. Istotną funkcją w Fortnite jest stale upływający czas, a co się z tym wiąże, zmniejszanie terenu mapy, po której możemy się poruszać. Dzięki temu jesteśmy zmuszeni do ciągłego ruchu, co w konsekwencji uniemożliwia „kampienie”, czyli wyczekiwanie na przeciwników tylko w jednym miejscu. Jeśli nie uciekniemy z zakazanego obszaru, to nasza energia życiowa będzie stopniowo spadać.Fortnite doczekał się już wielu aktualizacji, sezonów i wyzwań tygodniowych, dodając m.in. pojazdy, nowe broni oraz tryb kooperacji, gdzie na jednej mapie walczą ze sobą 3-osobowe zespoły. Choć zasady rozgrywki wydają się banalnie proste, to jednak gra wymaga intensywnych treningów i opanowania systemu strzelania z jednoczesnym rozglądaniem się po mapie i umiejętnym wykorzystywaniem osłon. Nawet jeśli nie jesteś fanem podobnych tytułów, to warto go chociaż sprawdzić, aby na własne oczy przekonać się o fenomenie tej produkcji.Apex Legends to drugi najpopularniejszy reprezentant strzelanin sieciowych w stylu Battle Royale. W przeciwieństwie jednak do Fortnite, tutaj rozgrywa przedstawiona jest z perspektywy pierwszej osoby, a ponadto zamiast bezimiennych postaci możemy wybrać bohatera – tytułową Legendę - z własną historią i unikalnymi zdolnościami. Tytuł został osadzony w futurystycznym uniwersum Titanfalla, znanego z dwóch części popularnych gier FPS. W rozgrywce może wziąć udział maksymalnie 60 zawodników, podzielonych na 3-osobowe zespoły. Wraz z postępem zdobywać będziemy punkty doświadczenia, które przekładają się na pozyskiwanie elementów służących do kustomizacji oraz dostęp do nowych bohaterów.Apex Legends wprowadza również możliwość wskrzeszania kompanów z drużyny. Po zebraniu sztandaru pozostawionego przez zabitego gracza, możemy go wskrzesić w określonych punktach na mapie. Poza tymi zmianami rozgrywka przebiega standardowo dla tego typu gier. Zbieramy kolejne bronie porozrzucane po mapie, osłaniamy członków zespołu i musimy pilnować naszego położenia, gdyż z czasem mapa po której biegamy staje się coraz mniejsza. Jeśli spodoba się Wam ten model zabawy, a ponadto lubicie strzelaniny FPS, to bardzo prawdopodobne, że z tytułem spędzicie wiele godzin zabawy. W grze wprowadzono również mikropłatności, jednak dotyczą wyłącznie kosmetycznych dodatków.Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana to – jak wskazuje nazwa – gra karciana z uniwersum Wiedźmina. Po raz pierwszy trafiła do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jako mini-gra. Szybko jednak zyskała uznanie fanów, którzy poświęcili jej wiele godzin zabawy, domagając się osobnej gry. W konsekwencji CD Projekt Red postanowiło wydać tytuł jako osobny produkt i to całkowicie za darmo w modelu Free to play.Zadaniem gracza jest pokierowanie losami bohaterów i jednostek znanych z Wiedźmina 3. Poszczególne karty dzielą się na 5 stronnictw: Nilfgaardu, Skellige, Królestw Północy, Scoia'tael i Potworów. Na starcie dobieramy po dziesięć kart, które reprezentują bohaterów, jednostki wojskowe czy dodatkowe zdolności (np. zwiększenie siły jednostek). Następnie karty układamy w dwóch rzędach – w pierwszym rozstawiamy bohaterów odpowiedzialnych za walkę wręcz, natomiast w drugim specjalizujących się w atakach dystansowych. Każda z kart ma określone wartości siły, zaś zadaniem gracza jest wyeliminowanie przeciwnika i zgromadzenie w ciągu dwóch rund większej liczby punktów siły.Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana jest grą całkowicie darmową, jednak zawiera mikrotransakcje. Nie są wymagane do pełnego rozkoszowania się tytułem, jednak pozwalają - przy użyciu monet zebranych ze zwycięskie pojedynki lub za prawdziwe pieniądze – na zakup dodatkowych kart. Ponadto twórcy regularnie udostępniają nowe wyzwania, a nawet organizują turnieje międzynarodowe, dzięki czemu z grą spędzimy długie godziny.Path of Exile jest uważana przez wielu miłośników gatunku za najlepszy przedstawiciel nurtu action-RPG, który pod względem rozbudowania przyćmiewa nawet kultowego Diablo II. Choć gra jest w pełni darmowa, to jednak twórcy od kilku lat regularnie rozwijają swoje dzieło, dzięki czemu każdego miesiąca zyskuje kolejne rzesze zwolenników.Mamy tu do czynienia z klasycznym przedstawicielem produkcji hack and slash, który dzięki swojemu rozbudowaniu oferuje nawet nie setki, a tysiące godzin zabawy. Wcielamy się w bohatera, który w wyniku wygnania z ojczyzny, trafia do niebezpiecznego świata Wraeclast. Tutaj rozpoczyna się nasza wędrówka i to od gracza zależeć będzie sposób prowadzenia rozgrywki – samodzielne zwiedzanie świata lub zawieranie sojuszy z innymi graczami.Do dyspozycji oddano 7 głównych klas postaci: Ranger, Duelist, Witch, Marauder, Scion, Templar i Shadow. Każda z nich wraz z rozwojem bohatera otrzymuje ponadto dostęp do dodatkowych podklas, dając łącznie 19 różnych sposobów prowadzenia postaci. Co ważne, to ogromne drzewko umiejętności, składające się z ponad 1300 różnych cech do wyuczenia, dzięki czemu możemy tworzyć naprawdę unikalny build dla swojej postaci.Path of Exile oprócz samotnej wędrówki oraz zabawy w kooperacji, oferuje również potyczki PvP. W grze zawarto również mikropłatności, jednak nie wpływają bezpośrednio na rozgrywkę czy siłę postaci – oferują za to dodatkowe animacje czy nowe kolory strojów. Pod względem rozbudowania to jedna z najlepszych gier w swoim gatunku – obowiązkowa pozycja dla fanów gier „diablopodobnych”.Początki sieciowych zmagań w Warframe nie należały do przyjemnych. Gra w opinii wielu fanów była niedopracowana i przede wszystkim monotonna ze względu na ograniczone możliwości rozwoju bohatera. Twórcy jednak wzięli sobie do serca wszystkie uwagi, dzięki czemu po kilku aktualizacjach produkcja stała się jedną z najpopularniejszych gier Free to play na konsolę PlayStation 4.Warframe to strzelanina z perspektywy trzeciej osoby, której akcja dzieje się w odległej przyszłości. Wcielamy się w przedstawiciela starożytnej rasy Tenno, posiadającego tajemnicze i niebezpieczne zdolności. To właśnie przez nie, bohater wraz z podobnymi sobie został wygnany i umieszczony w kapsule kriogenicznej. W końcu jednak dochodzi do wybudzenia z powodu bezwzględnej walki o władzę nad całym Układem Słonecznym. W tym miejscu wcielamy się w jednego z komandosów, wyposażonego w kilka rodzajów broni (m.in. główna, boczna lub do walki w zwarciu), którym wyruszamy na łowy w celu zażegnanie konfliktu. W trakcie potyczek będziemy zdobywać punkty doświadczenia, które następnie można rozdzielić na zdolności bojowe lub defensywne (np. rozwój pancerza). Co więcej, występuje tu system o nazwie Companions, czyli możliwość korzystania z pomocy towarzyszy, posiadających własne punkty doświadczenia i unikalne zdolności.Zabawa w Warframe polega na przechodzeniu kolejnych misji, rozgrywanych na zróżnicowanych planetach. Każdy gracz posiada swój indywidualny statek kosmiczny, który służy jako hub pomiędzy misjami. Tutaj też możemy zajmować się craftingiem, tworząc nowe elementy uzbrojenia i ekwipunku, zaś wykonanie zleconych zadań zaowocuje odkrywaniem kolejnych planet. Obok rozgrywek PvE, gracze otrzymali również tryb Conclave, gdzie możemy rywalizować na specjalnych arenach z innymi żądnymi krwi graczami.Gems of War to obecnie najpopularniejszy przedstawiciel gatunku gier logicznych, zapoczątkowany przez. Tytuł w dużej mierze rozwija elementy znane doskonale fanom serii Puzzle Quest – trudno się zresztą temu dziwić, skoro za obie produkcje odpowiada studio Infinite Interactive. Mamy tu połączenie gry logicznej w klimatach fantasy z elementami RPG. Na początku przygody kreujemy własnego bohatera, którym przemierzać będziemy krainę Krystara. Naszym zadaniem jest podbój piętnastu państw oraz rozszerzanie wpływów poprzez zdobywanie nowych jednostek i bohaterów.Najważniejszym elementem w Gems of War jest walka, która rozgrywa się na kwadratowej planszy składającej się z 64 pól. Pola podzielone są na kolory, które odzwierciedlają rozmaite żywioły czy ataki zadające obrażenia. Naszym zadaniem jest ułożenie (horyzontalnie lub wertykalnie) przynajmniej 3 (lub więcej) takich samym kolorów obok siebie. Kiedy to zrobimy, pola znikają, a w ich miejsce z góry planszy pojawiają się nowe – losowo generowane. Głównym celem w trakcie walki jest zatem pozbawienie energii przeciwnika, poprzez korzystanie z rozmaitych ataków specjalnych i magii żywiołów.Gems of War to doskonały przykład niezobowiązującej gry logicznej, która po otrzymaniu elementów RPG staje się niezwykle uzależniająca na długie godziny. Oprócz kampanii dla pojedynczego gracza, otrzymujemy ponadto tryb PvP do walki z innymi graczami online, a także możliwość tworzenia własnych gildii i wykonywanie zadań sezonowych. Gra regularnie otrzymuje kolejne dodatki, a wszystko to całkowicie za darmo.Jeśli nie kręcą Was klimaty strzelanek lub RPG, a szukacie wciągającej i – co ważne – darmowej gry sportowej, to 3on3 Freestyle może okazać się najlepszym wyborem. Jak sama nazwa wskazuje, produkcja poświęcona jest rozgrywce w koszykówkę uliczną (streetball). Zawodnicy zostają podzieleni na dwie, 3-osobowe drużyny. Co ważne, każdy gracz w trakcie spotkania może kierować tylko jednym z nich, natomiast kolejnymi sterują pozostali użytkownicy, z którymi łączymy się online. Ważna jest zatem umiejętność współpracy z pełnym wykorzystaniem wachlarzu zagrań odpowiedzialnych nie tylko za zdobywanie punktów, lecz również asysty.3on3 Freestyle cechuje się kreskówkową grafiką oraz arcade’owym modelem rozgrywki, wzorowanym mocno na serii NBA Jam. Każdy zawodnik wraz z rozgrywaniem kolejnych spotkań zyskuje poziomy doświadczenia, dzięki którym można ulepszać unikalne triki oraz poprawiać skuteczność rzutów, podań czy zbiórek. Oprócz standardowej opcji multiplayer online oraz trybu dla pojedynczego gracza przeciwko komputerowi, możemy również stworzyć drużynę lokalnie ze znajomymi, a następnie rywalizować z pozostałymi graczami w sieci.Tym razem coś dla miłośników samochodowych gier akcji w stylu Twisted Metal lub Carmageddon. Crossout to darmowa gra z gatunku MMO osadzona w postapokaliptycznej przyszłości przywodzącej na myśl świat Mad Maxa. Wcielamy się w postać kierowcy uzbrojonego pojazdu na czterech kołach, zaś naszym celem jest eksterminacja wozów pozostałych graczy. Na początek startujemy ze skromnym wehikułem, wyposażonym w standardowe działko. Wraz z rozwojem gry i po wykonaniu określonych zadań, otrzymujemy dostęp do mocniejszego uzbrojenia, działek pomocniczych, bardziej wytrzymałych kół czy dodatkowych pancerzy. Gra nie narzuca określonego stylu, dzięki czemu możemy zdobywać tysiące modyfikatorów, z pomocą których stworzymy unikalną machinę, siejącą postrach na odwiedzanych arenach.Crossout nie należy może do najwyższej półki jeśli chodzi o oprawę graficzną, jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje zaawansowany model zniszczeń, który ma bezpośredni wpływ na kolejne batalie. Zadaniem gracza jest więc nie tylko rozwijanie bolidu, lecz również dbanie, by inni gracze nie zdołali go całkowicie zniszczyć. Dla fanów wspomnianych na wstępie tytułów oraz poszukiwaczy unikatowych produkcji na PS4 jest to pozycja obowiązkowa.W zestawieniu nie mogło zabraknąć również produkcji dla fanów bijatyk. Jeśli jako posiadacz PlayStation 4 zazdrościłeś użytkownikom Nintendo gry Super Smash Bros. Ultimate, to jest to pozycja właśnie dla Ciebie! Brawlhalla to bijatyka 2d z elementami platformowymi. Podobnie jak w przypadku wspomnianej wyżej pozycji, na arenie mogą jednocześnie rywalizować ze sobą więcej niż dwie osoby – do dyspozycji oddano nam tryb 1 vs 1, 2 vs 2, a także Free-for-all, w którym walczymy nawet do 8 osób jednocześnie.Brawlhalla oferuje kilkanaście zróżnicowanych aren i aż kilkadziesiąt postaci, wyróżniających się unikalnymi atakami specjalnymi. Co więcej, w trakcie zabawy możemy podnieść i wykorzystać porozstawiane na planszy bronie, takie jak miecze, topory, a nawet blastery, bomby lub miny. Oprócz możliwości pozbawienia energii przeciwnikowi, możemy go również wyeliminować spychając z areny w przepaść. Jeśli szukasz niezobowiązującej i darmowej bijatyki do krótkich sesji, to Brawlhalla powinna spełnić Twoje oczekiwanie.Na koniec zestawienia przedstawiamy chyba najbardziej „chilloutową” produkcję. Czy łowienie ryb na konsoli może być angażujące? Fishing Planet udowadnia, że nawet tak pozornie monotonna zabawa z padem w dłoni może przykuć do ekranu na kilka godzin. Fishing Planet to symulator wędkarstwa, stworzony z myślą o rozgrywce sieciowej. W wersji na PlayStation 4 otrzymujemy 12 zróżnicowanych scenerii rozgrywanych w różnych porach roku, ponad 70 gatunków ryb do złowienia, a także ogromny wybór wędek, żyłek i spławików. Szczególny nacisk położono na zachowanie wędkarza w przypadku „brania”, a także umiejętności i techniki przy wyławianiu zdobyczy. Co więcej, stworzono również specjalny algorytm, odpowiadający za „inteligencję” ryb, które nie rzucą się na pierwszą lepszą przynętę, którą zarzucimy.Fishing Planet posiada ponadto zaawansowany system uszkodzeń sprzętu, który może się zdarzyć w przypadku walki z większą rybą. Wraz z postępem gry i kolejnymi trofeami, otrzymamy dostęp do szerszego asortymentu, kreując bardziej doświadczonego wędkarza. Gra nastawiona jest przede wszystkim na rozgrywki sieciowe, dlatego w dużej mierze będziemy brali udział w turniejach wędkarskich z innymi graczami – wzorowanymi na prawdziwych zawodach rozgrywanych na świecie. Nie musisz być fanem wędkarstwa, aby docenić ogrom włożonej pracy i pasję twórców do tej dyscypliny sportowej. Jeśli szukasz relaksacyjnej i darmowej pozycji, to warto ją pobrać i uruchomić.