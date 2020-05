Tibia bije rekordy popularności. W darmową grę gra najwięcej osób od dekady

Może i ty w nią zagrasz?





Darmowa Tibia to jedna z najpopularniejszych gier w historii gier komputerowych. | Źródło: Tibia

Ach Tibia... mało która cieszyła się kiedyś w Polsce tak dużą popularnością. Ta stworzona jeszcze 7 stycznia 1997 roku produkcja MMORPG od CipSoftu była prawdziwym przebojem kafejek internetowych, a gdy era tychże definitywnie się skończyła, przeniosła się pod dachy polskich domów. Czemu zawdzięczała swój sukces? Cóż, była darmowa i całkiem grywalna. Teraz Tibia przeżywa swój renesans.1 maja tego roku stała się rzecz niezwykła. Wieczorem czasu polskiego, co stanowi najlepszy wynik od ok. dekady i zupełnie miażdży rezultat z początku kwietnia, kiedy to ekscytowano się liczbą ok. 30 000 aktywnych graczy w tym samym czasie. Aby uzmysłowić sobie to, jak wiele osób zasiadło wczoraj przed swoimi monitorami, by przemierzać tę wirtualną krainę, musicie wiedzieć, że w tym samym czasie w Path of Exile na platformie Steam grało "zaledwie" ok. 37 tysięcy osób.Co więcej, na najstarszym serwerze Tibii o nazwie Antica zanotowano największą frekwencję od czasu jego powstania (ok. 1050 graczy online). Data otwarcia serwera pokrywa się z datą premiery gry!Wygląda na to, że gracze przebywający na całym świecie w izolacji w domowych szukają różnych metod na rozrywkę. Jedni wybierają gry, a inni ...