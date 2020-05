Legends of Runeterra to karcianka od Riot Games, w którą możecie zagrać już na PC i smartfonach

Nowa propozycja od twórców League of Legends.





"Nie możemy się doczekać oficjalnej premiery Legends of Runeterra po niezwykle obiecujących, otwartych testach beta. Nasze zaangażowanie w prace nad rozgrywką opartą na interakcji i strategii, zaawansowanymi opcjami budowania talii i fantastycznymi zmaganiami z udziałem bohaterów pozostaje bez zmian. Nadszedł idealny moment na to, aby ruszyć w głąb świata Runeterry i przekonać się, co w sobie kryje. Dziękujemy wszystkim, którzy grali i dzielili się opiniami podczas testów beta oraz tym, którzy dołączają do nas teraz. Do zobaczenia w grze!"

Firma Riot Games poinformowała, że nowa gra karciana właśnie oficjalnie zadebiutowała na rynku. Jest już dostępna w wersji na komputery PC oraz urządzenia z systemami Android oraz iOS. Co ważne, produkcja umożliwia rozgrywkę między platformami.Nie każdy jednak może kojarzyć Legends of Runeterra.Zadaniem gracza jest wybranie bohaterów, stworzenie idealnej talii oraz pokonywanie przeciwników. Deweloperzy podkreślają fakt, że użytkownik ma opcję zdobycia wszystkich kart za darmo lub kupienia potrzebnych egzemplarzy. Podobno nigdy nie będzie trzeba nabywać pakietów z losowymi kartami.Jak informuje Jeff Jew, producent wykonawczy Legends of Runeterra:W ramach oficjalnej premiery Legends of Runeterra, do gry trafił również. Oferuje on zupełnie nowy region (Bilgewater), 120 kart oraz 11 bohaterów z uniwersum League of Legends. Nie zabrakło także sześciu świeżych mechanik kart.Jeśli jesteś zainteresowany spróbowaniem swoich sił w Legends of Runeterra, to wersję na PC Androida oraz iOS możesz pobrać z naszej bazy plików.Źródło: Riot GamesFoto. Riot Games