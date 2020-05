Dwie nowe gry za darmo w Epic Games Store, w tym świetny survival horror

Promocja, z której wypada skorzystać.





Za nami kolejny czwartek, a to oznacza, że Epic Games Store oferuje kolejne gry do odebrania za darmo. Tak, tym razem ponownie możemy sięgnąć po więcej niż jeden bezpłatny tytuł, a każdy z nich jest warty wypróbowania. O jakich produkcjach mowa?Pierwsza z gier, która od wczoraj jest dostępna w Epic Games Store za darmo, to ciesząca się bardzo dobrymi opiniami, zrealizowana w konwencji survival horroru mroczna przygodówka akcji. Mowa o, które zostało stworzone przez studio Friction Games, a które mocno nawiązuje do klimatów z twórczości pisarza H.P. Lovecrafta. Amnesia: The Dark Descent to zdecydowanie jedna z najbardziej przerażających gier, w jakie można zagrać.Jeśli produkcje mrożące krew w żyłach należą do Waszych ulubionych, koniecznie odbierzcie drugą grę, którą w tej chwili Epic Games Store oferuje bezpłatnie. Tą grą jest opracowana przez niezależne studio Butterschotch Shenaningans kolorowa przygodówka akcji z elementami RPG pod tytułem. W niej wcielicie się w Flux Dabes, kosmiczną kurier, która rozbiła się na obcej planecie. Jako Flux będziecie musieli odnaleźć zaginione przesyłki i zadbać o własne przetrwanie, pomagając przyjaznym kosmitom, eliminując wrogów czy tworząc własne budowle i przeróżne przedmioty. Aha, warto też wspomnieć, że przy okazji wplączecie się też w nikczemną intrygę mającą na celu dominację nad światem.Rzecz jasna, omówione tytuły będzie można odebrać w Epic Games Store za darmo przez cały tydzień. Czas na skorzystanie z promocji macie do 7 maja, do godziny 17:00. Potem platforma będzie oferować inną bezpłatną grę – Death Coming.Pamiętajcie, że z naszej bazy z oprogramowaniem możecie pobrać aplikację, która umożliwia pobieranie gier z Epic Games Store.Źródło: Epic Games Store