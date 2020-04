Poznaliśmy gry, które w maju trafią do PlayStation Plus

Coś dla fanów strategii i rolnictwa.





PlayStation Plus to subskrypcja, która – oprócz możliwości grania online i 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze – oferuje użytkownikom darmowy dostęp do kilku gier miesięcznie.Jak się okazuje,. PlayStation Plus wzbogaci się bowiem o Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19. Niektórzy zapewne poczują się zawiedzeni, lecz część osób pewnie właśnie skacze z radości. Nie da się jednak ukryć, że oferowane gry są idealnymi pozycjami na maj – zwłaszcza tak odmienny maj od tych wszystkich poprzednich.to niewątpliwie jeden z najbardziej udanych symulatorów miasta ostatnich lat. Cieszy się sporym uznaniem graczy, jak i recenzentów. Mimo że od premiery produkcji na PlayStation 4 minęły już prawie cztery lata, to nadal jest to pozycja godna uwagi. Jeśli jesteście fanami tego typu produkcji, to grzechem będzie w Cities: Skylines nie zagrać.to z kolei gra, której zapewne nikomu nie trzeba przedstawiać. Nie każdy jednak miał okazję jeszcze zabawić się w farmera i skosztować wiejskiego życia. Jeśli należysz do tej grupy, to Sony właśnie daje Ci szansę sprawdzenia swoich sił w zbieraniu zbóż za „darmo”.Doniesienia sugerowały pojawienie się w ofercie Dying Light i Dark Souls. No cóż, może innym razem.Źródło: PlayStation

Foto. PlayStation