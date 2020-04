Uber stworzył AI, która przechodzi gry na Atari 2600 niczym ludzki ekspert

Sztuczna inteligencja zadziwia po raz kolejny.





Go-Explore now solves all unsolved Atari games*, handles stochastic training throughout via goal-conditioned polices, reuses skills to intelligently explore after returning, and solves hard-exploration simulated robotics tasks! New paper led by @AdrienLE & @Joost_Huizinga 1/6 pic.twitter.com/kgxahn8Xwl — Jeff Clune (@jeffclune) April 28, 2020

Sztuczna inteligencja pobijająca ludzkie rekordy w grach wideo to raczej nie nowość. Prym w tym aspekcie wiedzie DeepMind – przedsiębiorstwo należące do Google. Jego algorytmy w postaci AlphaGo można nazwać wręcz rewolucyjnymi. Rozwój branży AI jest jednak tak dynamiczny, że co kilka miesięcy dowiadujemy się o jego udoskonaleniach.Jak się okazuje,. Są one podobno w stanie pobić wyniki najlepszych graczy w najtrudniejszych grach i poziomach w grach na Atari 2600. Sztuczna inteligencja niemalże do perfekcji opanowała zapamiętywanie momentów porażki i wyciąganie z nich wniosków.Za największe osiągnięcie uznać można. Go-Explore to pierwszy algorytm, któremu się to udało. Podobny rezultat otrzymał później także Agent57 od DeepMind, lecz wykorzystano do tego nieco inne metody.Oczywiście firmie Uber nie chodzi o to, by pobijać rekordy w grach wideo.Wykorzystano by go do sterowania robotów i samochodów autonomicznych. Przed naukowcami i inżynierami jeszcze długa droga, lecz z roku na rok „jesteśmy coraz bliżej przyszłości.Źródło: UberFoto. pixabay.com / digitalskennedy