Ranking 20 najlepiej sprzedających się gier na początku tego roku

Idealne tytuły na wiele godzin zabawy!









Poniżej prezentujemy 20 najlepiej sprzedających się gier w marcu, które polecamy sprawdzić. Jest w czym wybierać, co powinno pomóc w spędzaniu czasu podczas kwarantanny domowej. Zestawienie obejmuje również łączną sprzedaż poszczególnych tytułów licząc od daty premiery. Jest to o tyle istotne, że kilka tytułów cieszy się stałym zainteresowaniem nawet po wielu miesiącach od wydania.



W dobie panującej pandemii spowodowanej koronawirusem, sporo osób pomimo coraz ładniejszej pogody na dworze, wciąż woli pozostawać w domach. Widoczne jest to również w branży elektronicznej rozrywki, gdzie - w przeciwieństwie do branży filmowej - rynek gier trzyma się solidnie i poza kilkoma przesunięciami premier, sytuacja jest stabilna.Poniżej prezentujemy 20 najlepiej sprzedających się gier, które polecamy sprawdzić. Jest w czym wybierać, co powinno pomóc w spędzaniu czasu podczas kwarantanny domowej. Zestawienie obejmuje również łączną sprzedaż poszczególnych tytułów licząc od daty premiery. Jest to o tyle istotne, że kilka tytułów cieszy się stałym zainteresowaniem nawet po wielu miesiącach od wydania.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Data premiery: 20 marzec 2020

Łączna sprzedaż: 3,61 mln egzemplarzy





Obok Mario i Zeldy, Animal Crossing to jedna z flagowych serii Nintendo, zapoczątkowanych w 2001 roku na konsoli Nintendo 64. Dotychczas gry z tej serii trafiły do prawie 38 milionów klientów. Animal Crossing: New Horizons najprościej określić jako symulator życia, w którym trafiamy na bezludną wyspę. Zadaniem gracza jest zbudowanie na niezamieszkałym terenie osady, poprzez szereg czynności takich jak budowanie kolejnych domów, uprawę roślin, łowienie ryb, zbieranie grzybów i innych aktywności, mających na celu stworzenie nowej społeczności. Możemy ponadto kupować i wymieniać rozmaite przedmioty, które pomogą w dalszym rozwoju aglomeracji.



Animal Crossing: New Horizons oferuje rozgrywkę single player, a także kooperację do 4 graczy lokalnie oraz nawet do 8 osób w sieci. Ciekawą funkcją jest zintegrowanie świata gry z czasem rzeczywistym – jeśli gramy w ciągu dnia, to w świecie Animal Crossing również jest dzień. Niektóre czynności lub przedmioty będziemy mogli zatem zdobyć tylko w określonych godzinach, a nawet porach roku, co stanowić może o długiej żywotności tytułu.





Call of Duty: Modern Warfare (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Data premiery: 25 październik 2019

Łączna sprzedaż: 6 mln egzemplarzy





Seria Call of Duty od lat znajduje się na szczycie list sprzedaży na poszczególnych kontynentach. Nie inaczej jest z Call of Duty: Modern Warfare, które w marcu trafiło na 2 miejsce globalnego rankingu. Mamy tu do czynienia z Rebootem, który pierwotnie ukazał się w 2007 roku. Tym razem wcielamy się w trójkę bohaterów, których zadania zostały rozmieszczone w różnych zakątkach globu. Przemierzymy m.in. rejony Bliskiego Wschodu, Sankt Petersburg czy Londyn, zaś misje koncentrują się zarówno na wymianie bezpośredniego ognia, jak również na cichym likwidowaniu określonych celów. Oprócz kampanii fabularnej, otrzymujemy standardowo rozbudowany tryb multiplayer, a także specjalne misje Spec Ops, pozwalające na działania w kooperacji.





MLB The Show 20

Data premiery: 17 marzec 2020 (PlayStation 4)

Łączna sprzedaż: brak danych





Baseball nie jest może w naszym kraju zbyt popularną dyscypliną sportową, jednak z każdą kolejną odsłoną serii cieszy się rosnącą popularnością nie tylko w USA. MLB The Show 20 wprowadza zaktualizowane statystyki drużyn oraz graczy, możliwość rozgrywania pojedynczych meczów oraz sezonów, rywalizację online oraz rozbudowany tryb menedżerski. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza ten ostatni – możemy dokonywać transferów, a także prowadzić indywidualne treningi zwiększające statystyki zawodników. Jeśli szukacie gry sportowej, a dosyć macie piłki nożnej lub koszykówki, to jest to ciekawa alternatywa na wiele godzin zabawy.





Resident Evil 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Data premiery: 17 marzec 2020

Łączna sprzedaż: brak danych





Pierwszy z tytułów w tym zestawieniu, który choć oficjalną premierę miał w kwietniu, to jednak już wcześniej zanotował wysoką sprzedaż dzięki zamówieniom przedpremierowym. Długo oczekiwany Remake kultowego Resident Evil 3 powraca w nowej odsłonie. Gra oczywiście poszła ścieżką wyznaczoną przez zeszłoroczny remake Resident Evil 2, jednak zachowuje własną tożsamość i odrębną historię. Wcielamy się w postać Jill Valentine, która po wydarzeniach z części pierwszej postanawia ostrzec okoliczne Racoon City przed nadchodzącą falą zombie. Okazuje się jednak, że jest już za późno, a dodatkowym problemem jest niedający nam wytchnienia Nemesis – efekt eksperymentów korporacji Umbrella, którego celem jest eliminacja wszystkich członków załogi S.T.A.R.S., do której należy bohaterka.



Ponownie otrzymujemy trzymającą w napięciu fabułę, hordy zombie czekających na eliminację oraz liczne zagadki. Nowością jest dodanie trybu wieloosobowego Resident Evil: Resistance, który zastąpił tryb Mercenaries. Zadaniem czwórki graczy jest ucieczka z labolatorium Umbrelli, jednak na drodze staje im piąta osoba, która nie może do tego dopuścić. Resident Evil 3 to obowiązkowa pozycja dla fanów oryginału oraz wszystkich miłośników survival-horrorów.





NBA 2K20 (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android)

Data premiery: 6 wrzesień 2019

Łączna sprzedaż: ponad 8 mln. egzemplarzy





2K Games ponownie udowadnia, że w temacie koszykówki i ligi NBA nikt nie może się z nimi równać. NBA 2K20 nie wprowadza innowacji, jednak po raz kolejny pokazuje, jak dużo można jeszcze dopracować w temacie basketu. Usprawniono mechanikę rozgrywki, poprawiono realistyczne zachowania koszykarzy, zadbano o aktualne statystyki, a wszystko to przy fenomenalnej oprawie wizualnej i niesamowitej fizyce. Tutaj autentycznie poczujesz się jak na prawdziwym parkiecie, w czym niewątpliwie pomaga szereg rozmaitych zwodów i zaawansowany sposób oddawania rzutów.



W NBA 2K20 otrzymujemy aż 4 rozbudowane tryby rozgrywki. Ponownie powraca MyCarreer, w którym szkolimy własnego zawodnika, aby wraz z postępem i nowymi osiągnięciami zdobyć upragniony tytuł mistrzowski. MyTeam – również znany z poprzednich odsłon – polega na kolekcjonowaniu kart zawodników z możliwością wymiany pomiędzy innymi graczami. Nowością jest wprowadzenie trybu kampanii menedżerskiej oraz NBA Blacktop, czyli możliwość rozgrywania meczy w streetballa.





Doom Eternal (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Data premiery: 20 marzec 2020

Łączna sprzedaż: ponad 700 tys. egzemplarzy





Dooma chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Król gatunku FPS powraca w wielkim stylu udowadniając, że w temacie shooterów dla pojedynczego gracza ma jeszcze sporo nowego do powiedzenia. Niezwykle dynamiczny gameplay, oprawa AV, rozległe mapy i ogromna satysfakcja z brutalnej eksterminacji piekielnych maszkar sprawia, że Doom Eternal już teraz przeszedł do historii elektronicznej rozrywki. Więcej na ten temat przeczytacie w naszej recenzji.



Doom Eternal – Recenzja (PC)





Persona 5: Royal (PlayStation 4)

Data premiery: 31 marzec 2020

Łączna sprzedaż: ponad 400 tys. egzemplarzy





Persona 5: Royal to rozbudowana wersja Persony 5 – jednego z najbardziej oryginalnych przedstawicieli japońskiej szkoły RPG. Wcielamy się w postać licealisty imieniem Joker, który w wyniku różnych splotów wydarzeń trafia do Tokio, gdzie odkrywa w sobie tajemne moce. Główną zaletą tytułu jest niesamowicie oryginalny wątek fabularny, który warto odkrywać samemu, a także szereg zmian względem podstawowej wersji. Otrzymujemy tu nowe postaci, rozbudowaną historię (m.in. dodano kolejny semestr w którym toczą się nowe wydarzenia), a ponadto gra porusza bardzo nietypowe i trudne tematy (m.in. próby samobójcze czy molestowanie) – pomimo specyficznej mangowej oprawy, jest to gra przeznaczona dla osób pełnoletnich. Dla koneserów gatunku szukających poważnej i rozbudowanej historii jest to tytuł obowiązkowy.





Grand Theft Auto V (PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360)

Data premiery: 17 wrzesień 2013

Łączna sprzedaż: ponad 120 mln. egzemplarzy







Grand Theft Auto V to absolutny fenomen w branży elektronicznej rozrywki. Pomimo upływu prawie siedmiu lat, wciąż zajmuje czołowe miejsca w globalnych rankingach sprzedaży. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zagrać, to teraz jest ku temu doskonała okazja. Zachęcamy również do przeczytania naszych recenzji.





Borderlands 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Data premiery: 13 wrzesień 2019

Łączna sprzedaż: ponad 5 mln. egzemplarzy





Czwarta już część rozbudowanej gry FPP, w której zabawa nastawiona jest na rozgrywkę multiplayer w kooperacji do 4 graczy oraz rozwój uzbrojenia w stylu rasowych gier RPG. Seria Borderlands spopularyzowała podgatunek tzw. loot shooterów, gdzie główny nacisk położono na rozwój ekwipunku. Po raz kolejny trafiamy do magicznego świata Pandory, gdzie przyjdzie nam stoczyć setki pojedynków z rozmaitymi przeciwnikami. Wybierając jedną z czterech klas postaci, w trakcie wędrówki będziemy zdobywać kolejne poziomy doświadczenia oraz coraz mocniejsze uzbrojenie, opisane dodatkowymi statystykami. Przepiękny świat z nałożonym cell-shadingiem, rozbudowane lokacje oraz wysoka miodność produkcji stawiają Borderlands 3 w czołówce gier FPS tego roku.





Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Data premiery: 28 kwiecień 2017

Łączna sprzedaż: 23 mln. egzemplarzy





Seria Mario Kart towarzyszy Nintendo jeszcze od czasów Super Nintendo, zaś każda kolejna odsłona dostarcza fanom nieskrępowanej rozrywki na długie godziny. Mario Kart 8 Deluxe to kolejna już część wyścigów gokartów z udziałem postaci z uniwersum Big N (m.in. Mario, Luigi, Bowser, Peach czy Donkey Kong). Ścigamy się na zróżnicowanych mapach, zaś naszym zadaniem oprócz dojechania do mety na pierwszym miejscu, jest również unieszkodliwienie przeciwników przy użyciu zbieranych na torze power-upów, oddziałujących zarówno na wrogów jak i naszego bohatera.



W grze znajdują się rozmaite środki transportu – oprócz gokartów wprowadzono również motocykle i szybowce. Ponadto wybijając się z porozstawianych ramp, możemy wykonać triki, które pozwolą na tymczasowe przyspieszenie bolidu. Nowością w serii jest z kolei możliwość ścigania się pojazdami antygrawitacyjnymi, dzięki czemu możemy śmigać po ścianach, a nawet suficie. Mario Kart 8 Deluxe oferuje wspaniałą bajkową grafikę, kilkadziesiąt zróżnicowanych tras, a także potyczki w trybie multiplayer, zapewniające setki godzin zabawy.





Nioh 2 (PlayStation 4)

Data premiery: 13 marzec 2020

Łączna sprzedaż: ponad 300 tys. egzemplarzy





Nioh 2 to kontynuacja gry z gatunku souls-like, osadzonej w Feudalnej Japonii na przełomie XV-XVI wieku. Przedstawione wydarzenia są prequelem do poprzedniej części. Tym razem zamiast Williama przyjdzie nam wcielić się w wykreowaną przez gracza na początku przygody postać (płci męskiej lub żeńskiej). Podobnie jak poprzednik, osią rozgrywki jest przechodzenie kolejnych misji i eliminacja hord przeciwników.



Nioh 2 wyróżnia się wysokim poziomem trudności i nawet najmniejszy błąd może kosztować utratę życia. Po pierwszej śmierci możemy powrócić do miejsca zgonu i odzyskać zgromadzone punkty doświadczenia, jednak ponowna utrata całej energii sprawi, że nasz dobytek stracimy już bezpowrotnie. Na uwagę zasługuje zróżnicowany system walki, umożliwiający zabawę zarówno tradycyjną kataną, jak również m.in. włócznią, toporem czy kusarigamą. Możemy ponadto korzystać z magii i zdolności Ninjutsu. Tytuł przeznaczony jest zdecydowanie dla hardkorowców, którzy cenią sobie wyzwania oraz konieczność dogłębnego poznania poszczególnych misji i systemu walki. Dla fanów multiplayera przygotowano również tryb kooperacji do 3 osób, co powinno ułatwić trudniejsze batalie z bossami.





Red Dead Redemption 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia)

Data premiery: 26 październik 2018

Łączna sprzedaż: ponad 35 mln. egzemplarzy





Red Dead Redemption 2 to prequel do wydarzeń dziejących się w pierwszej części. Tym razem wcielamy się w postać Arthura Morgana, należącego do gangu Dutcha van der Lindego, znanego już z RDR 1. Po nieudanym napadzie na bank ma miejsce szereg wydarzeń, zmuszających bohatera do podejmowania trudnych decyzji, które zaważą na jego dalszym losie. Rockstar ponownie dostarczyło graczom ogromny świat do eksploracji w okresie Dzikiego Zachodu. Mamy tu płynny podział na dzień i noc, a także możemy w czasie rzeczywistym obserwować zmieniające się życie wokół bohatera (np. budowę torów). W grze oprócz wielowątkowej fabuły nie brakuje ogromnej liczby questów pobocznych oraz rozgrywek sieciowych. Dziki Zachód jeszcze nigdy nie był tak sugestywnie przedstawiony w grach wideo, dlatego dla każdego fana tej epoki jest to pozycja obowiązkowa.





Fifa 20 (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Data premiery: 6 wrzesień 2019

Łączna sprzedaż: ponad 10 mln. egzemplarzy





Od lat Electronic Arts toczy zaciętą walkę z Konami o miano najlepszej piłki nożnej. I choć gusta fanów są w tej materii podzielone między serią FIFA a Pro Evolution, to jednak ta pierwsza bezwzględnie prowadzi pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy. FIFA 20 to najnowsza gra piłkarska, która umożliwia nam prowadzenie rozgrywek klubowych i międzynarodowych. Jak zawsze zadbano o aktualne składy, poprawiono statystyki piłkarzy i dodano nowe animacje oraz triki.



Nowością w serii jest tryb VOLTA Football – tworzymy własnego zawodnika lub zawodniczkę, a następnie możemy rozgrywać mecze poza standardowym boiskiem (np. na podwórkach, dachach budynków czy przejściach podziemnych) w trybie 3 vs 3, 4 vs 4 oraz 5 vs 5 z możliwością usunięcia z gry bramkarzy. Zmian doczekał się również popularny Ultimate Team – możemy teraz m.in. brać udział w konferencjach prasowych, a także udzielać wywiadów. FIFA 20 nie przynosi rewolucji, ale po raz kolejny udoskonala sprawdzone elementy rozgrywki, dzięki czemu wciąż cieszy się rosnącą popularnością.





Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Data premiery: 7 grudzień 2019

Łączna sprzedaż: 12 mln. egzemplarzy





Super Smash Bros. Ultimate to kolejna już część popularnej serii gier z gatunku bijatyk. Wśród bohaterów występują wszystkie najważniejsze postaci z uniwersum Nintendo, a ponadto uwzględniono również gościnne występy w postaci Ryu ze Street Fightera, Clouda z Final Fantasy VII, a nawet Snake’a z serii Metal Gear Solid. Gra wyróżnia się na tle innych tytułów wielopoziomowymi planszami oraz rywalizacją aż do ośmiu graczy jednocześnie - lokalnie i online. Jeśli szukasz niezobowiązującej bijatyki dla wielu graczy, to jest to jedna z ciekawszych propozycji z tego zestawienia.





Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Switch)

Data premiery: 7 grudzień 2019

Łączna sprzedaż: ponad 140 tys. egzemplarzy





Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX to remake rozbudowanych strategii turowych - Pokemon Mystery Dungeon Blue Rescue Team i Pokemon Mystery Dungeon Red Rescue Team - rozgrywających się w uniwersum Pokemonów jeszcze z czasów Game Boy Advance oraz Nintendo DS. Na początku przygody wybieramy swojego Pokemona, aby następnie przemierzać rozbudowane dungeony wraz z drużyną składającą się z zebranych po drodze stworków. Największą zaletą tytułu są losowo generowane lokacje, zapewniające zmagania na setki godzin. Tytuł wyróżnia się przyjemną dla oka oprawą wizualną, zróżnicowanymi questami oraz sporą liczbą Pokemonów do zebrania. Jeśli szukasz produkcji na kilkadziesiąt godzin zabawy i lubisz ten gatunek, to jest to pozycja, która powinna spełnić Twoje oczekiwania.





Madden NFL 20 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Data premiery: 2 sierpień 2019

Łączna sprzedaż: brak danych





Kolejna w tym zestawieniu gra sportowa – tym razem poświęcona dyscyplinie futbolu amerykańskiego. Podobnie jak w przypadku baseballa, temat popularny głównie w Stanach Zjednoczonych, jednak najnowsza część cieszy się uznaniem graczy również na pozostałych rynkach. Seria Madden NFL jest tym dla futbolu amerykańskiego, czym Fifa dla piłek nożnych. Najnowszy Madden NFL 20 to kolejna odsłona najpopularniejszej dyscypliny sportowej w USA, która dostarcza zaktualizowane składy drużyn, ulepszoną fizykę i animacje zawodników.



Nowością jest system Superstar X-Factor, dzięki któremu najpopularniejsze gwiazdy ligi NFL otrzymały unikalne zagrania i zdolności. Obok standardowej opcji gry pojedynczej i sezonów dla jednego gracza, otrzymujemy ponadto rozgrywki sieciowe, a także kampanię fabularną Face of the Franchise: QB1. Umożliwia ona stworzenie własnego zawodnika, który awansować będzie w zawodach lokalnych, by w końcu zdobyć upragniony tytuł w corocznych finałach Super Bowl.





Just Dance 2020 (PlayStation 4, Xbox One, Switch, Wii, Stadia)

Data premiery: 5 listopad 2019

Łączna sprzedaż: brak danych





Jeśli z powodu kwarantanny brakuje Wam ruchu, to Just Dance 2020 wydaje się najlepszym wyborem. Kolejna już część cyklu gier tanecznych Ubisoftu, która polega na powtarzaniu układów choreograficznych wyświetlanych na ekranie. W konsekwencji, w trakcie zabawy tworzymy rozmaite sekwencje taneczne, dzięki którym skutecznie spalimy zbędne kalorie. Autorzy oddali 40 licencjonowanych utworów z gatunku muzyki Pop. Oprócz rozgrywki dla jednego i kilku graczy, Ubisoft przygotował również usługę Just Dance Unlimited, dzięki której w abonamencie regularnie otrzymujemy dostęp do nowych utworów.





Star Wars Jedi: Upadły Zakon (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Data premiery: 5 listopad 2019

Łączna sprzedaż: 8 mln. egzemplarzy





Star Wars Jedi: Upadły Zakon to gra przygodowa z perspektywy trzeciej osoby, rozgrywająca się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Akcja została umiejscowiona pomiędzy trzecim a czwartym epizodem filmowej sagi. Jako młody adept Jedi imieniem Cal Kestis, naszym zadaniem jest ucieczka przed złowrogimi siłami Imperium. W grze duży nacisk położono na rozbudowaną walkę przy użyciu miecza świetlnego. Wraz z postępem będziemy uczyć się nowych technik, a także sami konstruować rozmaite kombinacje ataków. Nie zabrakło również elementów platformowych, takich jak wysokie skoki, wspinaczka czy bieganie po ścianach. Obowiązkowa produkcja dla fanów Gwiezdnych Wojen oraz gier przygodowych.





Mortal Kombat 11 (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Data premiery: 5 listopad 2019

Łączna sprzedaż: ponad 2 mln. egzemplarzy





Robienie przysłowiowej skakanki z jelit przeciwnika jeszcze nigdy nie bawiło tak mocno! Mortal Kombat 11 pokazuje, że w kwestii wysublimowanej brutalności w świecie wirtualnej rozrywki nie ma sobie równych. Względem poprzedniej części znacząco odświeżono system walki. W zapomnienie odeszły techniki X-Ray, które choć efektowne, to z czasem nużyły powtarzalnością i długością wykonania. Dodano tzw. Fatal Blow – specjalne techniki odpalane przy minimalnej ilości energii, a także Crushing Blows – ataki aktywowane automatycznie w określonych sytuacjach (np. po użyciu specjalnego ciosu kończącego combo). Dla pojedynczego gracza przygotowano klasyczne Wieże z wyzwaniami oraz Wieże Czasu, które zmieniają np. warunki prowadzenia pojedynków. Powróciły też Krypty, gdzie możemy odkrywać rozmaite bonusy (np. areny czy grafiki koncepcyjne). Pozycja obowiązkowa dla każdego fana bijatyk.





Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Data premiery: 31 marzec 2020 (PS4), 30 kwiecień 2020 (PC, Xbox One)

Łączna sprzedaż: brak danych





Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered to drugi już tytuł z serii w tym zestawieniu. Tym razem mamy do czynienia z pełnym odświeżeniem klasyku z 2009 roku - Call of Duty: Modern Warfare 2. Ze względu jednak na niedawno wydany darmowy tryb sieciowy Call of Duty: Warzone, tym razem otrzymujemy wyłącznie kampanię dla pojedynczego gracza, ponownie przemierzając tereny rosyjskiego gułagu, Waszyngtonu czy Rio de Janeiro. Nie zabrakło zróżnicowania zadań, gdzie oprócz ostrej wymiany amunicji możemy wykonywać misje z ukrycia - obowiązkowa pozycja dla miłośników gatunku.



Źródło: Vgchartz, wł.