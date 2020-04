Total War: SHOGUN 2 za darmo na Steam! Pośpieszcie się

Gratka nie tylko dla strategów.





Widowiskowe, wielkoskalowe bitwy to wizytówka serii Total War. | Źródło: Steam

Total War: Shogun 2 za darmo na Steam. Wielbicielom taktycznych gier strategicznych trudno wyobrazić sobie zapewne lepszą promocję. Produkcja studia Creative Assembly jest- zarówno przez recenzentów, jak i środowisko graczy.Siódma odsłona cenionych strategii spod znaku Total War przenosi graczy do. Na przestrzeni rozgrywki wcielamy się tutaj w jednego z dziewięciu Daimyo pragnących zdobyć władzę nad krajem i zostać nowym Shogunem. Celem rozgrywki jest umiejętne kierowanie dyplomacją, ekonomią, a także wojskami. Poczynaniami wielotysięcznych armii sterować można nie tylko na ogólnej mapie świata, ale także gigantycznych polach bitew, na których dochodzi do widowiskowych starć.W Total War: Shogun 2 znajdziecie zarówno potyczki lądowe, jak i morskie. Główną kampanię można rozgrywać w trybie kooperacji przeciwko SI lub też przeciwko sobie. W sieciowych potyczkach brać może udział nawet ośmiu graczy, a ich wynik ma wpływ na późniejszy ranking.Total War: Shogun 2 na Steam za darmo będzie można przypisać do swojego konta do 1 maja (piątek), do godziny 19:00 czasu polskiego. Nie zwlekajcie i zróbcie to już teraz - wystarczy przejść pod ten adres , zalogować się na Steam i przypisać grę do swojej biblioteki. Możecie zrobić to samo z poziomu aplikacji Steam, którą pobierzecie za darmo z naszej bazy plików.