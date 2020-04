Świetna promocja na Steam: najlepszy survival horror wszech czasów kupisz za grosze

Skorzystaj z okazji, póki jest dostępna!





Może Alien: Isolation nie jest najlepiej sprzedającą się grą w historii, może nie ma milionów graczy niczym Fortnite, ale jedno trzeba przyznać – to. Dlaczego? Ano dlatego, że żaden inny tytuł nie dorównuje mu pod względem klimatu i zdolności do wzbudzania w graczu przerażenia. Z resztą, oceny w takich serwisach jak Metacritic mówią same za siebie.Jeżeli dotychczas nie zakupiliście Alien: Isolation i w nie nie graliście, teraz jest idealny moment, by to zmienić. Tak się bowiem składa, że tymczasowo gra jest sprzedawana na Steamie w niesamowitej promocyjnej cenie – obniżonej aż o 95%. Podczas gdy zwykle tytuł ten kosztuje 142,99 złotych, terazAlien: Isolation zostało przecenione w platformie Steam z okazji tak zwanego Alien Day. Jest to święto poświęcone kultowej serii filmów o Obcym, które nie bez powodu przypada 26 kwietnia. Data ta jest nawiązaniem do nazwy planety, na której załoga statku Nostromo odnalazła Obcego – LV-426.Alien: Isolation będzie dostępne na Steamie w promocyjnej cenie jeszcze przez ponad 32 godziny (licząc od momentu publikacji tego tekstu), czyli do 28 kwietnia, do godziny 19:00. Zatem, na skorzystanie z oferty pozostało naprawdę niewiele czasu.Oprócz Alien: Isolation z okazji Alien Day na steamie przeceniono także inne produkcje osadzone w uniwersum Obcego – Aliens: Colonial Marines Collection oraz Aliens VS Predator Collection – jak również DLC do Alien: Isolation. Wszystkie trzy tytuły można też kupić jako zestaw, oszczędzając jeszcze więcej pieniędzy. Pełną ofertę przygotowaną dla miłośników Obcego znajdziecie tutaj Pamiętajcie, że aplikację Steam możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.