Idle Mafia - zabawa nie do odrzucenia? (recenzja gry)

Nieskomplikowana i wciągająca gra typu "kliker".





Idle Mafia – mobilna zabawa w zarządzanie mafią

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł - 479,99 zł za element zł za element / Android: 4.3 i nowsze

Postać Ojca Chrzestnego zakorzeniła się w powszechnej świadomości i wystarczy zobaczyć charakterystyczny zarys twarzy,by przywołać skojarzenia z włoską mafią. Nowa gra mobilna pozwala poczuć się jak słynny Don Corleone.Idle Mafia to gra, w której zarządzamy organizacją przestępczą. Zaczynamy od skromnego gangu, by w miarę rozwoju przejąć kontrolę nad coraz większym terenem. Tytuł oferuje atrakcyjną, kreskówkową oprawę graficzną, nieskomplikowaną rozgrywkę i lekką formułę z przymrużeniem oka.Po przejęciu kontroli (walka lub wykupienie) nad konkretnym lokalem zaczyna on nam przynosić dochody. W miarę rozwoju zwiększamy zasięg działania i możliwości finansowe. Zdobywamy również kolejnych capo, którzy pomogą w automatycznym pobieraniu opłat i będą brali udział w walkach ulicznych. Same walki sprowadzają się do wybrania odpowiedniego składu.Mikropłatności nie są zbyt nachalne - nawet bez nich możemy spokojnie bawić się przez długi czas.Idle Mafia to bardzo udana produkcja, która może stanowić swego rodzaju wzór dla gier z gatunku idle clicker. Dopracowana grafika, nieskomplikowana mechanika i możliwość w miarę płynnej zabawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Czy mamy tu do czynienia z propozycją nie do odrzucenia?