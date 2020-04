Epic Games dało za wygraną. Fortnite w końcu w Google Play

Gry już nie trzeba instalować z pliku .apk.





„Z tego powodu udostępniliśmy Fortnite na Androida w Google Play. Mimo to nadal będziemy wspierać aplikacje Epic Game i Fortnite poza Google Play. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości Google zmieni swoją politykę i biznesowe relacje, aby wszyscy deweloperzy mogli swobodnie angażować się w komercyjną działalność na Androidzie i w Play Store za pośrednictwem otwartych usług, w tym usług płatniczych, z którymi będzie można konkurować na równych warunkach.”

Fortnite jest dostępne na urządzeniach z Androidem już od sierpnia 2018 roku (wliczając w to okres testów wersji beta). To powiedziawszy, gra przez długi czas nie zadebiutowała w Google Play i zamiast tego była dostępna do pobrania tylko w formie pliku .apk z oficjalnej strony producenta. W końcu jednak Epic Games zdecydowało się udostępnić Fortnite w sklepie Google, co też ostatecznie zrobiło wczoraj!Dotychczas Epic Games nie godziło się na obecność Fortnite w Google Play, ponieważ ta wiązałaby się zz zakupów dokonywanych przez graczy w aplikacji. W końcu, sama gra jest darmowa, a owe zakupy są dla Epic istotnym źródłem dochodu. Dotychczas firma obchodziła problem prowizji, ponieważ na urządzeniach z Androidem aplikacje można instalować spoza sklepu, z plików .apk, jednakże i to nie było dla niej dogodnym rozwiązaniem.Jak zauważa Epic Games, Google w bardzo niekorzystnej pozycji stawia gry, które nie są dostępne w Google Play. Telefony z Androidem traktują takie aplikacje jako potencjalnie szkodliwe. Gdy użytkownicy je instalują czy aktualizują, ich oczom ukazują się irytujące monity o zagrożeniu. Oczywiście, w wielu sytuacjach wyświetlanie takich monitów może być uzasadnione, ale nie w przypadku tak popularnej gry, pobieranej ze strony Epic Games. Firma posunęła się nawet do stwierdzenia, że Google stara się, by wszyscy postrzegali aplikacje z innych źródeł niż Google Play jako malware., czytamy w oświadczeniu Epic Games.Zatem, od teraz Fortnite można zainstalować na urządzeniach z Androidem zarówno poprzez aplikację Google Play, jak i pobierając grę bezpośrednio ze strony Epic Games. Firma liczy na to, że w przyszłości Google zmieni swoje podejście i zacznie pobierać mniejsze prowizje za zakupy w aplikacjach, ale prawdę mówiąc ja wątpię, by coś takiego miało się stać, a już tym bardziej nie w najbliższej przyszłości.Warto wspomnieć, że 30-procentowe prowizje od zakupów w grach pobiera także Apple w swoim AppStore. Jednak jako że na urządzeniach giganta z Cupertino nie ma możliwości instalowania aplikacji spoza sklepu, Epic nie mogło tych prowizji obejść i natychmiast na nie przystało. Aczkolwiek ciekawe jest, że Epic Games nie krytykuje Apple równie mocno co Google.Rzecz jasna, Fortnite na urządzenia z Androidem możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Polygon