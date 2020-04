Death Stranding - poznaliśmy nową datę premiery na PC

Ujawniono też listę zmian względem wersji z PS4.





Death Stranding to jeden z najbardziej oryginalnych tytułów, dostępnych na konsolę PlayStation 4. Najnowsze dzieło Hideo Kojimy – twórcy kultowej serii Metal Gear Solid – przekroczyło w kwietniu barierę 3 milionów sprzedanych egzemplarzy. W ubiegłym miesiącu poinformowano, że gra niedługo straci status wyłączności dla sprzętu Sony i. Właśnie pojawiła się natomiast nowa, oficjalna data premiery, którą warto zapamiętać.Death Stranding to przygodowa gra akcji TPP, której bohaterem jest Sam Porter, należący do organizacji Bridges, zajmującej się dostarczaniem przesyłek kurierskich. W rolę protagonisty wcielił się aktor Norman Reedus - znany wszystkim fanom serialu The Walking Dead jako Daryl Dixon. Tytuł wyróżnia się otwartym światem, którego możemy swobodnie eksplorować. Naszym kluczowym zadaniem jest dostarczanie paczek, które wpływają na mobilność bohatera, co znacząco utrudnia wykonywanie kolejnych zleceń. Nie zabraknie ponadto efektownych walk, elementów skradankowych oraz wykorzystywania rozmaitych środków transportu.Pierwotnie gra miała ukazać się na PC dokładnie 2 czerwca. W związku z panującą pandemią oraz chęcią dopracowania produktu twórcy zdecydowali jednak przełożyć premierę – oficjalnie gra zadebiutujeDeath Stranding w wersji na PC otrzyma obsługę ultra-szerokich monitorów, wzbogacone efekty wizualne, rozszerzoną ścieżkę dźwiękową, cyfrowe fragmenty albumu z grafikami, a także pozwoli odblokować liczbę klatek na sekundę. Ciekawostką jest również zawarcie współpracy z firmą Valve, w wyniku której w grze pojawią się ikoniczne elementy znane z serii Half-Life. Będziemy mogli zatem skorzystać z rękawic grawitacyjnych, zaś w naszym ekwipunku dostępny będzie Headcrab.Death Stranding można już zamawiać przedpremierowo w wersji cyfrowej za pośrednictwem platform Steam orazw cenie. Co ciekawe, dodatki znane z serii Half-Life będą dostępne w każdym sklepie, a nie tylko na Steamie.