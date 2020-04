Ujawniono nowe funkcje PlayStation 5

Błyskawiczne uruchamianie gier i zaawansowany edytor.

Według wstępnych zapowiedzi, premiera PlayStation 5 odbędzie się pod koniec tego roku. Do dziś Sony dosyć oszczędnie przedstawia kolejne informacje. Wciąż czekamy na oficjalną prezentację konsoli, a póki co musimy zadowolić się jedynie ujawnieniem nowego kontrolera DualSense . Do sieci wypływają jednak kolejne przecieki od sprawdzonych informatorów. Dziś pojawiły się nowe ciekawostki dotyczące funkcjioraz przełączania się pomiędzy różnymi grami. Dzięki nim rozgrywka będzie jeszcze bardziej dynamiczna.Użytkownik Twittera o pseudonimie Tidux znany jest z ujawniania sprawdzonych informacji. Tym razem podzielił się nowymi zakulisowymi informacjami na temat nadchodzącej konsoli PlayStation 5. Wiemy już oficjalnie, że przycisk Share obecny w kontrolerze Dual Shock 4, zostanie zastąpiony nową funkcją o nazwie. W praktyce po wciśnięciu tego przycisku, gracze mają przejść do nowej aplikacji Create Studio, która oprócz znanego już dzielenia się swoimi screenami i nagranymi filmami z rozgrywki w mediach społecznościowych, umożliwi dostęp do zaawansowanych narzędzi, służących do edycji w czasie rzeczywistym.

So, what’s up with the create button? It functions pretty much as the Share button does today, new is the Creation Studio, a suspended app that’s instant when you wanna use it. Real time editing tool at your fingertips, resembles the nvidia shadowplay. — Tidux (@Tidux) April 18, 2020

Party Invite thread.



Say you are enjoying Godfall on your PS5.

You buddie sends you a game invite to Let´s say Warzone.



On screen you get pop up screen with a live stream from his game, your PS5 will start the game in the background at will be ready instantly. — Tidux (@Tidux) April 19, 2020

Nowa funkcja ma przypominać nieco możliwości oferowane przez, jednak na szczegóły w tej sprawie musimy jeszcze poczekać.Kolejna nowość dotyczy zapraszania znajomych do wspólnej zabawy i błyskawicznej zmiany tytułu. W sytuacji, gdy będziemy grać przykładowo w nadchodzącego Godfall na PS5 i otrzymamy zaproszenie od znajomego na wspólną sesję w, to na naszym ekranie pojawi się podgląd ze streamem znajomego. Wystarczy jedno potwierdzenie, aby po chwili płynnie przejść do zabawy przy drugiej grze, bez konieczności wychodzenia do menu głównego. Warto podkreślić, że gracze będą mogli ustawić opcję automatycznego lub manualnego przechodzenia do drugiej gry.Tidux podkreśla, że funkcja ta uzależniona będzie od naszego połączenia. Posiadając łącze w przedziale 10-20mbs, uruchomienie Call of Duty: Warzone potrwa nie dłużej niż 5 sekund. Prawdopodobnie Sony udostępni też odpowiednie funkcje w menu, które mają zoptymalizować czas oczekiwania.Według kolejnych niepotwierdzonych jeszcze informacji, PlayStation 5 zostanie zaprezentowane już w przyszłym miesiącu, a nie jak zakładano początkowo w czerwcu. Japoński producent zapewne zdaje sobie sprawę, że gracze coraz bardziej niecierpliwią się z powodu zbyt długiego oczekiwania. Pozostaje mieć nadzieję, że powyższe doniesienia okażą się prawdziwe.Źródło: Twitter