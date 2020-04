Polski symulator dilera osiągnął gigantyczny sukces w jeden dzień

Nie tylko Wiedźmin odnosi sukcesy.





"Zgodnie z danymi sprzedażowymi otrzymanymi od Valve Corporation (platforma Steam), sprzedaż gry "Drug Dealer Simulator" w wersji PC, której premiera miała miejsce 16 kwietnia 2020 r. o godzinie 17:00, osiągnęła w mniej niż godzinę poziom, który według wyliczeń Emitenta pokrył koszty produkcji gry. Ponadto Emitent informuje, iż Drug Dealer Simulator zadebiutowała na drugim miejscu globalnych hitów sprzedaży platformie Steam, po czym awansowała, na pierwszą pozycję, na której w dalszym ciągu się utrzymuje"

Strona gry Drug Dealer Simulator na Steam. | Źródło: Instalki.pl

"nie tylko przetwarzanie produktów, kontakt z dostawcami, zarządzanie zasobami i rozbudowa produkcji, ale także strategiczne zawieranie sojuszy, planowanie dostaw czy obserwacja zachowania patroli policyjnych"

Przeważnie słyszymy o sukcesach gier komputerowych, którym uprzednio towarzyszyła wielka kampania promocyjna. Bardzo rzadko wybitnie dobrze sprzedają się tytuły inne od długo wyczekiwanych przebojów AAA. Jeszcze rzadziej takimi grami są produkcje polskie. Tymczasem,sukces osiągnął w ciągu zaledwie 24 godzin. Tylko jedna dobra wystarczyła, aby sprzedaż pokryła w całości koszty produkcji., podało Movie Games w czwartek wieczorem.W piątek popołudniu gra znajdowała się na piątym miejscu (!) globalnej listy bestsellerów na Steamie, co jak na grę niskobudżetową jest kolosalnym wyczynem. Co więcej, społeczność graczy nie tylko kupuje grę, ale także wysoko ją ocenia. Na tę chwilę aż 92% spośród 1286 recenzji to recenzje pozytywne. W szczytowym momencie w produkcję grało ok. 12 tysięcy osób na raz.Drug Dealer Simulator, to jak sama nazwa wskazuje symulator dilera narkotyków. Zadaniem gracza jestSukces gry wywindował cenę akcji Movie Games SA na rynku New Connect z 33,1 złotych 7 kwietnia na aż 66 złotych na zamknięciu z 17 kwietnia.Miło jest widzieć, że światowy sukces osiągają nie tylko takie tytuły jak Wiedźmin od CD Projekt RED, czy też This War of Mine od 11bit Studio, ale także produkcje mniejszych deweloperów.