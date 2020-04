Pobierz za darmo Hitman GO na iOS i Androida!

Kolejna ciekawa „darmoszka” do ogrania!





Nie macie w co pograć przez weekend? To świetnie się składa, bowiem pojawiła się właśnie kolejna ciekawa oferta dla graczy, pozwalająca całkowiciepobrać. Szykujcie się na pełną zleceń zabawę z Agentem 47!Seria Hitman zadebiutowała w 2000 roku za sprawą gry Hitman: Codename 47. Pierwsza część została wydana ekskluzywnie na PC, jednak z racji ogromnej popularności, kolejne części pojawiły się również na konsolach i urządzeniach przenośnych. Przez wielu fanów do dziś określana jest jako jedna z najlepszych serii skradankowych w historii, głównie za sprawą ciekawej fabuły, zróżnicowanych misji i wielu możliwości dotarcia do celu.Hitman GO zapoczątkował nowy trend wśród gier mobilnych, czego rezultatem było pojawianiem się podobnych produkcji, takich jak Tomb Raider GO czy Deus Ex GO. Gra łączy elementy stealth znane z PC i konsol stacjonarnych, z zagadkami logicznymi. O popularności niech świadczy fakt, że tytuł został w późniejszym czasie wydany również na PC, PS4, PS Vitę, a także w wersji VR.Hitman GO to kolejna część opowiadająca o przygodach Agenta 47. Wersja na smartfony różni się nieco od wersji znanych z PC i konsol. Mamy tutaj do czynienia z połączeniem skradanki, strategii turowej oraz gry logicznej. Gra podzielona jest na szereg misji, w których naszym zadaniem jest wyeliminowanie określonych celów lub dotarcie do wyznaczonego miejsca na mapie. Poruszanie odbywa się turowo po ściśle ustalonych ścieżkach, zwracając uwagę na ruchy przeciwników i ich reakcje. Możemy również korzystać z elementów otoczenia, aby odciągnąć wybrane osoby od naszego punktu docelowego.Hitman GO to ciekawa pozycja, która powinna zainteresować miłośników gier logicznych i skradankowych. Możecie ją teraz pobrać za darmo w wersji naorazŹródło: IndieGameBundles