Sky: Children of the Light - baśniowy świat pełen tajemnic (recenzja gry)

Sky: Children of the Light – tajemnicza gra z imponującą grafiką

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,69 zł-234,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze







Rynek gier mobilnych rozwija się bardzo dynamicznie. Szeroka dostępność coraz wydajniejszych smartfonów zachęca do tworzenia ambitnych tytułów z oprawą graficzną stojącą na bardzo wysokim poziomie.Tak właśnie jest w przypadku Sky: Children of the Light. To gra przygodowa osadzona w tajemniczym, baśniowym świecie. Poruszamy się po królestwach, odkrywamy kolejne tajemnice itp. Dodatkowym atutem jest możliwość interakcji z innymi graczami.Mechanika gry oraz konkretne zadania są przed nami odkrywane stopniowo. Takie podejście sprzyja długiej i relaksacyjnej rozgrywce. Nie jest to więc tytuł dla niecierpliwych graczy szukających nieustannego przypływu adrenaliny. Sama przygoda jest jednak naprawdę wciągająca.Jednym z większych atutów Sky jest także oprawa graficzna. Bajkowe światy są wykonane z rozmachem. Ów rozmach sprawia jednak, że gra nie uruchomi się na wszystkich smartfonach, a nieco słabsze urządzenia będą pracowały na sporych obrotach.Mikropłatności nie są niezbędne do zabawy, jednak znacznie przyspieszają postępy w grze. Sky: Children of the Light to bardzo ciekawy tytuł. Otwarty świat i możliwość interakcji z innymi sprawia, że gra potrafi wciągnąć na dłużej. O ile wcześniej nasz smartfon nie poprosi o przerwę na schłodzenie.