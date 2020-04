Pokémon Go z kolejnymi zmianami ułatwiającymi grę bez wychodzenia z domu

Dobre wieści.





O Pokémon Go informowaliśmy Was ostatnio już dwukrotnie. Twórcy gry nie dają bowiem o sobie zapomnieć i podejmują zdecydowane kroki, jeśli chodzi o rozwój produkcji podczas pandemii. Na początku marca wprowadzono usprawnienia pozwalające użytkownikom na swobodną zabawę bez potrzeby wychodzenia z domu. Wydawać by się mogło, że globalna sytuacja negatywnie wpłynie na popularność Pokémon Go.Nic bardziej mylnego! Pod koniec zeszłego miesiąca dowiedzieliśmy się o wynikach finansowych studia Niantic , które nie tylko napawały optymizmem, ale też sugerowały znaczący wzrost zainteresowania tytułem. Nic więc dziwnego, iż deweloperzy postanowili wprowadzić do niego kolejną znaczącą aktualizację.Jeśli gracie w Pokémon Go , to zapewne nie raz braliście udział w rajdach, czyli bitwach, do których potrzeba zazwyczaj większej liczby osób. Te do tej pory przebywać musiały one koło siebie. Zasady tych wydarzeń zostały jednak właśnie zmienione po to, by nikogo nie kusiło wychodzić z domu.Do gry dodany został– pozwala on wziąć udział w rajdzie widocznym na mapie wewnątrz aplikacji (lub takim znajdującym się „w pobliżu”) bez ruszania się z miejsca zamieszkania. Każda przepustka kosztować będzieTwórcy produkcji najwyraźniej oprócz zadbania o bezpieczeństwo użytkowników chcą też dobrze zarobić. Na razie im się to udaje – trudno jednak stwierdzić, jak cierpliwi są sami gracze.Źródło: The Verge