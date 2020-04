Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a za darmo od Sony. Taka okazja może się nie powtórzyć

Organizowanie promocji na gry stało się w ostatnim czasie niemalże standardem. Coraz więcej deweloperów decyduje się na „nagrodzenie” użytkowników za pozostawanie w domach. Wczoraj chociażby można było zgarnąć, a za niecałe dwa tygodnie do wzięcia będzieZ interesującą ofertą przyszło właśnie Sony Interactive Entertainment.Zacznijmy jednak od tej części akcji.Od 16 kwietnia do 5 maja posiadacze PlayStation 4 otrzymają możliwość pobrania dwóch świetnych tytułów. Mowa o Uncharted – Kolekcja Nathana Drake’a oraz Journey. Produkcje zostaną w bibliotece graczy na zawsze, nie ma więc powodów do pośpiechu z ich ogrywaniem.Zapewnejest znana większości konsumentom. Ta kolekcja zremasterowanych na PlayStation 4 trzech tytułów studia Naughty Dog obejmuje Uncharted: Fortuna Drake’a, Uncharted 2: Pośród złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać przygód poszukiwacza skarbów Nathana, to chyba nie będzie już lepszego momentu.Druga dostępna bezpłatnie gra, to, czyli przepiękna i doceniona przez krytyków przygodówka. Zapewniam Was, że nie raz się przy niej wzruszycie i uraczycie tajemniczością przedstawionego świata. W dobie obecnej sytuacji, jej ponadczasowy przekaz będący afirmacją życia może wybrzmieć jeszcze silniej.Sony zobowiązało się również do wspierania lekarzy, dzieci i nauczycieli pracujących zdalnie, a także społeczności twórców.Pomocą objęci zostaną także niezależni deweloperzy. Sony Interactive Entertainment powołało właśnie. Za bliżej nieokreślony czas, firma ogłosi więcej informacji – w tym kryteria uczestnictwa w inicjatywie.Nie da się ukryć, że akcja Sony prezentuje się naprawdę interesująco., czy jednak już niedługo usłyszymy o kolejnej promocji.Źródło: PlayStation