Half-Life Alyx w końcu ukończymy bez korzystania z VR

Wystarczy mysz i klawiatura!





W dniu dzisiejszym mijają 3 tygodnie od premiery– długo oczekiwanej produkcji studia Valve, które od premiery Half-Life 2 kazało nam czekać na kolejną pełnoprawną część ponad 15 lat. Już pierwsza zapowiedź okazała się zaskakująca, bowiem producenci postanowili, że gra będzie skierowana wyłącznie do użytkowników gogli VR. Pomimo początkowych wątpliwości, Half-Life: Alyx zyskał szerokie uznanie wśród recenzentów i graczy, który chwalą produkcję za szereg innowacyjnych rozwiązań, niespotykanych dotąd w wirtualnej rzeczywistości.Największym problemem Half-Life: Alyx jest jednak grupa docelowa. Zestaw porządnych gogli VR wciąż kosztuje niemało, zaś sami twórcy podkreślają, że nie planują modyfikować mechaniki, umożliwiając tym samym obsługę klawiatury i myszy. Fani postanowili zatem wziąć sprawę w swoje ręce i już dzień po premierze pojawiły się pierwsze testy, dzięki którym odpalenie nowego Half-Life bez zestawu VR okazało się niezbyt skomplikowaną operacją.Uruchomienie gry to jedno, jednak pełnoprawne działanie, które umożliwi przejście gry, to druga sprawa. Biorąc pod uwagę rozbudowane możliwości produkcji, wydawało się to odległą przyszłością. Niespodziewanie, dzięki najnowszej modyfikacji, gręWszystko dzięki intensywnym pracom użytkownika serwisu YouTube o pseudonimie, który od premiery gry wdrażał stosowną modyfikację. Aktualnie zabawa w ten sposób w dalszym ciągu nie gwarantuje pełnej płynności rozgrywki. Biorąc jednak pod uwagę tempo prac, kolejne aktualizacje zbliżające do perfekcyjnej płynności wydają się już tylko kwestią czasu. Sporo pracy kosztowało też autora przeprogramowanie odpowiednich komend, aby jak najwierniej odwzorować naturalne ruchy bohaterki. Warto jednak podkreślić, że grę można już skończyć bez większych problemów, co powinno ucieszyć największych fanów serii, którzy nie mają dostępu do zestawów VR.Modyfikację do Half-Life: Alyx, pozwalającą na zabawę przy użyciu myszy i klawiatury, można pobrać pod tym adresem . Natomiast na stronie producenta , znajdziecie szczegółową instrukcję instalacji moda.Źródło: YouTube, wł.