Ubisoft nie próżnuje. Assassin's Creed II będzie można zgarnąć za darmo

(Po)świąteczny prezent.





Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Hojność deweloperów nie zna w czasie pandemii granic. Coraz więcej firm decyduje się na rozdawanie świetnych gier za 0 złotych. W tym aspekcie przoduje oczywiście Epic Games Store – w sklepie regularnie udostępniane są użytkownikom interesujące tytuły. Do 16 kwietnia można odebrać tam chociażby Close to the Sun oraz Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.Środków nie szczędzi również Ubisoft. Jak donosi Daniel Ahmad (zaufany Insider), już. Wszystko wskazuje na to, że oferta potrwa wyłącznie jeden dzień, więc warto zapisać sobie datę w kalendarzu.





Jeśli ufać poprzednim promocjom wydawcy, to grę będzie można odebrać TUTAJ. O szczegółach zapewne poinformujemy Was również w momencie rozpoczęcia akcji. Niech informacji wyczekują przede wszystkim te osoby, które z Assassin’s Creed II nie mieli okazji się jeszcze zapoznać. Jest to jedna z najlepiej ocenianych odsłon serii wydana pierwotnie w 2009 roku.



Warto dodać, że Ubisoft – według doniesień – 14 kwietnia uaktywni rabat na dwie inne części cyklu – Assassin’s Creed: Brotherhood oraz Assassin’s Creed: Revelations. Chyba nie będzie lepszego momentu do zapoznania się z kultową serią.



Źródło: Twitter