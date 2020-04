Call of Duty: Warzone nie zwalnia tempa. Ponad 50 milionów użytkowników po miesiącu od premiery

Świetny wynik.





Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Miesiąc temu premierę miała darmowa gra Call of Duty: Warzone . Miała ona być początkowo jedynie trybem do Call of Duty: Modern Warfare, lecz Activision zdecydował się nieco zmienić koncepcję. Pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę – wydawca ogłosił właśnie, że w battle royale’a zagrało już ponad 50 milionów osób., co chyba bezsprzecznie można uznać za świetny rezultat. Tego samego nie można jednak powiedzieć o recenzjach gry. Ta jest oceniana przez recenzentów bardzo dobrze, lecz część użytkowników nie pozostawia na twórcach i wydawcy suchej nitki.Gracze krytykują niestabilne serwery, niedopracowane mechaniki oraz liczne błędy. Deweloperzy regularnie wydają łatki naprawiające zgłaszane niedopatrzenia – być może za pewien czas średnia się podniesie.Jeśli jesteście zainteresowani Call of Duty: Warzone , to grę możecie pobrać z naszej bazy plików. Należy przygotować się jednak na nieco długie pobieranie – produkcja waży bowiem ponad 100 GB.Źródło: Twitter