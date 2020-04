Epic Games Store rozdaje kolejne prezenty – aż dwie gry do odebrania za darmo

Wciel się w Sherlocka Holmesa i poznaj wynalazki Nikoli Tesli.





Co tydzień w Epic Games Store do swojej biblioteki gier można dodać następne, tymczasowo udostępnione bezpłatnie produkcje. Nie inaczej jest w bieżącym tygodniu. Tym razem sklep pozwala na odebranie dwóch darmowych tytułów. Jeden zabierze Was do alternatywnej wersji przełomu XIX i XX wieku, a drugi pozwoli wcielić się w najsłynniejszego detektywa wszech czasów.Pierwszą z gier, którą od czwartku Epic Games Store udostępnia za darmo, jest. Close to the Sun to przygodówka w klimacie horroru stworzona przez studio Storm in a Teacup. Jej akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku, ale jego wizja mocno różni się od tego, z czym mamy do czynienia w podręcznikach z historii. W tej alternatywnej rzeczywistości ludzkość od razu dostrzegła geniusz Nikoli Tesli, dzięki czemu jego wynalazki szybko stały się częścią życia codziennego. Gracze kierują w tu poczynaniami młodej dziennikarki Rose, która w poszukiwaniu zaginionej siostry udaje się na statek morki zaprojektowany przez Teslę, gdzie odkrywa, że jednostka ta stałą się areną nadnaturalnego koszmaru.Druga gra, którą obecnie w sklepie Epica można odebrać bezpłatnie, to. Mowa o jednej z odsłon popularnej przygodowej serii studia Frogwares – serii, która pozwala na wcielenie się w samego Sherlocka Holmesa. Rzecz jasna, będąc w Crimes and Punishments w skórze słynnego detektywa przeprowadzicie arcytrudne dochodzenia. Zajmiecie się nie tylko zagadkowymi morderstwami, ale również pewną zuchwałą kradzieżą i nie mniej zuchwałym porwaniem. To wszystko rzecz jasna w Londynie z czasów wiktoriańskich.Omówione tytuły będą w Epic Games Store darmowe przez cały tydzień, aż do. Po tym terminie w sklepie będą obowiązywać kolejne promocje. Przypominamy, że między 16 a 23 kwietnia będzie można bezpłatnie odebrać w nim Just Cause 4 oraz Wheels of Aurelia Pamiętajcie, że z naszej bazy z oprogramowaniem możecie pobrać aplikację, która umożliwia pobieranie gier z Epic Games Store.Źródło: Epic Games Store