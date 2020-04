Grając w tę grę, pomożesz w treningu superkomputera NASA

Być może ułatwisz też ocalenie raf koralowych.





Niestety, rafy koralowe na całym świecie umierają. Dotychczas bezpowrotnie zostało zniszczonych już 50% raf i szacuje się, że za 50 lat zostanie ich jedynie 10%, jeżeli nie zostaną podjęte szeroko zakrojone działania zapobiegawcze. To zła wiadomość nie tylko dla wielu podwodnych organizmów, dla których rafy koralowe są domem, ale również dla ludzi. Analizy organizmów pochodzących z raf doprowadziły bowiem do wielu przełomów w medycynie.Właśnie nad tym pracuje NASA. Ta zaadaptowała swoją technologię pierwotnie zaprojektowaną w celu fotografowania gwiazd tak, aby z jej pomocą można było badać oceany. Dzięki tej technologii na temat oceanów zebrano już mnóstwo danych, a teraz NASA potrzebuje Waszej pomocy w przebrnięciu przez nie.Agencja stworzyła grę, w której gracze mogą analizować trójwymiarowe zdjęcia, szukając na nich i oznaczając rafy koralowe. Robiąc to, trenują superkomputer NASA, który z czasem będzie zdolny do dokładnie tego samego.Do stworzenia NeMO-Net, bo tak brzmi nazwa gry, wykorzystano wykonane z pomocą sprzętu NASA – dronów i samolotów – trójwymiarowe zdjęcia den oceanów. Wspomniane pojazdy w trakcie swojej pracy odwiedziły takie miejsca jak Guam, Portoryko, Samoa Amerykańskie, i nie tylko.Podczas zabawy gracze zgłębiają wiedzę na temat różnych typów korali pokrywających oceaniczne dno, a ich zadaniem jest zaznaczanie miejsc, w których te korale są na zdjęciach zlokalizowane. W trakcie rozgrywki można śledzić swoje postępy, zdobywać odznaki, a nawet uzyskiwać dostęp do edukacyjnych filmów na temat oceanicznego życia.Im więcej osób będzie grać w NeMO-Net tym lepszy superkomputer NASA – Pleiades – stanie się w rozpoznawaniu korali i mapowaniu oceanicznego dna. Jego sieć neuronowa będzie mogła analizować zdjęcia wykonane nawet z pomocą instrumentów naukowych o mniejszych możliwościach, bez asysty ludzi. To wszystko pozwoli NASA na otrzymanie niebywale szczegółowej mapy ukazującej rozmieszczenie raf koralowych.Być może, mapa raf koralowych ułatwi opracowanie strategii, która ułatwi ich ocalenie. Niemniej, to zadanie nie będzie łatwe. Rafom niesamowicie zagraża bowiem ocieplający się klimat, przełowienie, zanieczyszczenie czy zakwaszenie oceanów, a te regenerują się bardzo powoli.Póki co gra NeMO-Net dostępna jest jedynie dla użytkowników urządzeń z systemami iOS i macOS, którzy mogą pobrać ją z App Store . Ta ma zadebiutować też jednak na urządzeniach z Adroidem. Gdy tylko to nastąpi, będziecie mogli pobrać ją za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: NASA