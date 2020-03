W GeForce Now nie znajdziecie już Borderlands. 2K Games usuwa gry z usługi

Coś niepokojącego zaczyna dziać się z GeForce Now. Już trzeci duży wydawca wycofał bibliotekę swoich gier z usługi streamingowej. Mowa o firmieodpowiedzialnej za dystrybucję m.in. serii„Na żądanie wydawcy informujemy, że tytuły od 2K Games zostaną dziś usunięte z GeForce Now. Współpracujemy z 2K Games, aby w przyszłości ponownie włączyć ich gry do oferty naszej usługi”.Mamy więc do czynienia z kolejną rezygnacją dużego wydawcy - zaraz po Blizzardzie oraz Bethesdzie . W GeForce Now nie znajdziemy więc już naprawdę głośnych i dobrych marek pokroju Fallouta czy właśnie Borderlands.Problem związany z rezygnacją może być banalny, lecz niewykluczone, że za wszystkim stoją bardziej skomplikowane przyczyny. Nie da się jednak ukryć, iż jakieś kłopoty istnieją i jeżeli nie zostaną rozwiązane – gracze zaczną odchodzić od usługi Nvidii.Miejmy jednak nadzieję, że w najbliższej przyszłości nie będziemy musieli informować Was o kolejnych negatywnych wieściach dotyczących GeForce Now Źródło: PC Gamer