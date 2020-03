Battle Chess - pamiętasz najlepsze szachy wszechczasów? Zagraj w nie tutaj, za darmo

Coś więcej niż szachy.





Szachy to wywodząca się z Indii gra strategiczno - logiczna, która wielu osobom kojarzy się z nudnym przesuwaniem pionków po szachownicy. W 1988 roku studio Interplay Productions udowodniło, że jest w stanie zaprezentować komputerową wersję szachów w taki sposób, aby budziła ona emocje nie tylko wśród pasjonatów tej zabawy. Tak właśnie powstały Battle Chess.Battle Chess najprościej określić można jako, z elementami fantasy. Wskazanie pola do przesunięcia figury "ożywia" daną figurę, która dostojnie kroczy w wyznaczone miejsce. Za każdym razem gdy dochodzi do sytuacji, w której jedna figura "zbija" drugą, wyświetlona zostaje krótka animacja walki. To właśnie ten prosty zabieg wystarczył do tego, aby produkcja stała się w swoich czasach przebojem i została zapamiętana do dziś.za sprawą największego internetowego archiwum retro gier, książek, materiałów audio, wideo oraz oprogramowania - Archive.org. Produkcję uruchomicie bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej - zobaczcie poniżej. Gdyby embed nie działał, skierujcie swe kroki do źródła, tutaj . Miłej zabawy!Nowoczesny remake gry Battle Chess z 1988 roku znajdziecie na platformie Steam . W tym miejscu kosztuje on już jednak 35,99 złotych, a za jego stworzenie odpowiada studio Subdued Software.