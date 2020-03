Microsoft Sudoku - klasyczna gra w nowoczesnym wydaniu (recenzja gry)

Sudoku dla każdego, niezależnie od doświadczenia.





Microsoft Sudoku – liczbowe łamigłówki na smartfona

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,69 zł - 48,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Wiele klasycznych gier karcianych i planszowych przeżywa drugą (albo i trzecią) młodość za sprawą smartfonów. Na nasze mobilne gadżety powstaje sporo gier dla miłośników pasjansa czy szachów. Twórcy nie zapominają także o fanach łamigłówek.Microsoft Sudoku to gra, której nazwa zdradza wszystko. Gigant z Redmond przygotował mobilną odsłonę popularnej gry logicznej. Do naszej dyspozycji są losowo generowane diagramy na kilku poziomach zaawansowania wraz z kilkoma ciekawymi dodatkami.Obsługa aplikacji, pomimo interfejsu w języku angielskim, nie przysparza problemów. Wskazujemy miejsce i cyfrę, którą chcemy wstawić. W zależności od ustawień podświetlany jest cały wiersz i kolumna, widzimy od razu czy nasz ruch jest poprawny, a nawet możemy zablokować możliwość wstawienia zduplikowanej cyfry w danym rzędzie. Wszystko to sprawia, że nawet osoby stawiające pierwsze kroki w świecie sudoku mogą dobrze się bawić i uczyć bez zniechęcenia.Dodatkowym atutem są nieregularne diagramy i codzienne wyzwania, które urozmaicają rozgrywkę. Co więcej, dostępny jest również motyw, który pozwala na grę za pomocą symboli zamiast cyfr. Gra wyświetla reklamy, jednak nie są one na tyle uciążliwe, by uzasadnić wydatek prawie 10 zł miesięcznie lub niecałych 50 zł przy płatności za rok z góry.Microsoft Sudoku to udany tytuł, nie tylko dla fanów sudoku. Osoby początkujące są prowadzone za rękę i mogą równie dobrze bawić się podczas rozwiązywania łamigłówek.