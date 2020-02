The Sims 4 za darmo dzięki prostemu trikowi

Miłej zabawy.





Gracze od początku nowego roku są rozpieszczani prawdziwymi rarytasami, jeśli chodzi o płatne gry udostępniane w ramach różnych promocji za darmo. Do tej pory mieliśmy już okazję odebrać "za friko" chociażby Farming Simulator 19, a już za kilka dni będziemy mogli bezpłatnie pobrać Kingdom Come: Deliverance wraz z pięcioma wydanymi do tej pory DLC. Jakby tego było mało, z równie ciekawa promocja wystartowała na platformie Origin.to propozycja skierowana dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby mogli skorzystać z niej także zaradni mieszkańcy Polski. Możecie nazywać to mianem cebuli i wyzywać mnie od "Januszy", ale podsuwam wyłącznie sposób, z którego mogą korzystać chętni - żadnego przymusu przecież nie ma. Słowo klucz to VPN.Aby odebrać darmową kopię The Sims 4 wystarczy pobrać któryś z darmowych lub płatnych programów VPN i zmienić swoją lokalizację na Stany Zjednoczone. Po zainstalowaniu klienta Origin i zalogowaniu się na swoje konto wystarczyło będzie przejść do sklepu, wyszukać The Sims 4 i dodać grę do swojej biblioteki bezpłatnie, na zawsze. Wtedy można wyłączyć VPN i cieszyć się nowym tytułem w swojej kolekcji.Dlaczego EA udostępnia za darmo grę, która wciąż doskonale się sprzedaje? To bardzo proste. Podstawowa wersja The Sims 4 jest ciekawa, ale największy kapitał deweloper zbija na płatnych dodatkach, które do popularnej odsłony kultowej serii wprowadzają mnóstwo ciekawej zawartości. EA wierzy, że wiele osób, które otrzymają The Sims 4 za darmo postanowią zapłacić za któryś z DLC.