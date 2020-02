Kingdom Come: Deliverance ze wszystkimi DLC za darmo! Tego nie można przegapić

To będzie najlepsza promocja świata gier w tym roku.





Kingdom Come: Deliverance za darmo z sześcioma DLC!

Banda Bękartów

Dola kobiety

Miłosne przygody śmiałego pana Jana Ptaszka

Skarby przeszłości

Z popiołów

Kingdom Come: Deliverance będzie najpewniej najlepszą bezpłatną grą tego roku

Epic Games rozbija bank. Nie wiem jak inaczej określić wcielenie do programu rozdawniczego darmowych gier jednej z najcieplej przyjętych produkcji ostatnich lat. Mowa o doskonałym, ultrarealistycznym trójwymiarowym RPGu Kingdom Come: Deliverance, który udostępniony zostanie za darmo na platformie Epic Games już 13 lutego o godzinie 17:00. O dziwo, nie będzie to tylko podstawowa wersja gry, która na Steam kosztuje obecnie 107,99 złotych, a najbardziej wypasiony pakiet ze wszystkimi do tej pory wydanymi dodatkami,Oprócz podstawowej wersji gry Kingdom Come: Deliverance gracze będą mogli odebrać całą, w skład której wchodzą także obfitujące w całą masę zawartości dodatki:W skrócie produkcję można przedstawić jako niebywale wręcz realistyczny symulator życia w średniowieczu, osadzony w otwartym świecie, wpleciony we wciągającą kampanię, w której wcielamy się nie w bohatera, a zwykłego syna kowala. Produkcja, której akcja toczy się w XV-wiecznych Czechach urzekła graczy niesamowitą atmosferą, pięknie zaprojektowanym światem, ciekawym systemem walki, a także niezwykłym podejściem do różnorakich detali.Wraz z Kingdom Come: Deliverance bezpłatnie udostępniona zostanie gra typu beat'em up o tytule Aztez. Pierwotnie Epic Games chciało udostępnić Pandemicę, ale firma uznała to za rzecz niestosowną w dobie szalejącego na świecie koronawirusa.Kingdom Come: Deliverance i Aztez za darmo odbierzecie od godziny 17:00, 13 lutego do godziny 17:00, 20 lutego. Gry dodane do Waszej biblioteki na platformie Epic Games pozostaną w niej na zawsze. Aby grać w produkcje na tej platformie dystrybucji cyfrowej musicie pobrać klient Epic Games Launcher