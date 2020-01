Darmowy Wiedźmin Maskarada to 8 godzin doskonałej zabawy! Pobierz i przekonaj się sam

Promuje go nawet CD Projekt RED.





Jeśli jakimś cudem jeszcze nie macie pierwszej odsłony Wiedźmina, to kupicie go za grosze (5,99 złotych!) choćby tutaj , na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej GOG.com.

Premiera Wiedźmina 4 nie nastąpi prędko. Prognozuje się naprawdę różne daty debiutu, zawierające się w przedziale od 2022 do 2025 roku. Jeśli ograliście już wszystkie części sagi autorstwa CD Projekt RED i znacie już doskonale każde zadanie w Wiedźminie 1, Wiedźminie 2 oraz Wiedźminie 3 z obydwoma dodatkami, to znaleźliśmy dla Was niezły rarytas. Chodzi o nową przygodę o nazwie Wiedźmin: Maskarada do Wiedźmina 1, która zapewnia nawet 8 godzin doskonałej zabawy.wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego, za promowanie której wzięło się nawet studio CD Projekt RED. Mod do pierwszej odsłony Wiedźmina przygotowany został przez grupę programistów działających pod nazwą eLeR Creative. Instalowany w formie dodatkowej przygody mod charakteryzuje się klimatem charakterystycznym dla produkcji noir - mrocznym i ciężkim.Akcja Wiedźmina: Maskarady rozgrywa się we wsi Podgrodzie leżącej nieopodal Wyzimy. Gracze wcielają się w rolę detektywów, którzy tropią mordercę skrywającego się pośród członków przybyłej do tego miejsca karawany z Vengerbergu. Oprócz głównego wątku fabularnegoo zdumiewającym wręcz stopniu dopracowania.Mod Wiedźmin: Maskarada dostępny jest w serwisie ModDB, pod tym adresem . Jego instalacja jest szalenie prosta i ogranicza się do pobrania i zainstalowania pliku .exe. Modyfikacja pojawi się natychmiastowo w sekcji dodatkowych przygód w menu głównym gry Wiedźmin 1.Jeśli z kolei macie już Wiedźmina 1, to koniecznie zobaczcie także listę innych obecnie dostępnych tam przygód. Za stworzenie "Ceny neutralności" i "Efektu ubocznego" odpowiada studio CD Projekt RED, które chciało dzięki nim zaprezentować możliwości ogólnodostępnego w sieci edytora przygód o nazwie D'jinni.