Ubisoft zmasakrował serię Heroes of Might and Magic w najgorszy możliwy sposób

Tego już za wiele.





Reklama tej gry odebrała mi mowę

W tym momencie przetarłem oczy po raz drugi

How dare you, Ubisoft?

To są prawdziwi "Heroesi" - Heroes of Might and Magic III.

Od dłuższego czasu na swoim smartfonie gram w pewną grę mobilną, w której co jakiś czas, po wykonaniu określonego działania, wyświetlają się reklamy innych produkcji w postaci kilkunastosekundowych filmów wideo. Jestem do nich przyzwyczajony i na ogół nie zwracam na nie uwagi. Od czasu do czasu jednak spojrzenie moje przykuwają reklamy skrajnie tandetne lub takie, które moją atencje zdobędą... dźwiękiem. Dzięki wystąpieniu aż dwóch wymienionych tu czynników obejrzałem reklamę czegoś, co w reklamie tytułuje się mianem. Co ciekawe, w reklamie nie pada nazwa gry. Intrygujące, prawda?Oglądając reklamę tego "czegoś" nie mogłem uwierzyć, że można tak bezczelnie skopiować na pierwszy rzut oka tak wiele z serii Heroes of Might and Magic bez uniknięcia pozwu ze strony Ubisoftu. Gra na oglądanym przeze mnie materiale wykorzystywała wiele charakterystycznych dźwięków z serii HoMM, skopiowała z niej nawet imiona bohaterów, a nawet niektóre cytaty (!) znane z filmików przerywnikowych z Heroes of Might and Magic III. Jednocześnie,, ale postacie oraz grafiki były narysowane w dość charakterystyczny dla gier typu pay2win sposób.Obejrzałem reklamę w sumie kilka razy, aż postanowiłem przejść do sklepu Google Play i zobaczyć kto podjął się tak zuchwałego i beznadziejnego rip-offu kultowej gry. Poznałem przy okazji jej tytuł.Gra o której mówię to. Deweloper za nią odpowiedzialny to nikt inny, a... Ubisoft Mobile Games. Tak, Ubisoft udało się zrobić karykaturę lubianej gry, zastosować w niej mechaniki pay-to-win oraz mikropłatności, a także stworzyć reklamę prezentującą się w tak odpychający sposób, że trudno było podejrzewać, iż odpowiada za nią poważne studio.W tym tytule jest wszystko, czego gracze nienawidzą w mobilnych adaptacjach PCtowych gier. Tandetne grafiki i postacie z wielkimi głowami - są. Rozgrywka nastawiona na mikropłatności - jest. Notoryczny brak energii pozwalającej na jakiekolwiek działania - również. Permanentny grind - oczywiście. Wiem już dlaczego Ubisoft nie zdradza tytułu gry w reklamie. Firma nie chce, aby osoby niezainteresowane tandetnymi produkcjami mobilnymi dowiedziały się, że żeruje ona na sentymencie oraz monetyzuje popularną serię gier w najbezczelniejszy i najgorszy z możliwych sposobów., stworzonych tylko w jednym celu.Mikropłatności w mobilnych heroesach opiewają na kwotę od 4,99 złotych do, bagatela, 479,99 złotych. To całkowicie absurdalnie pieniądze, jeśli weźmiemy pod uwagę ceny oryginalnych, pełnoprawnych gier z serii Heroes of Might and Magic, które kupić można obecnie chociażby na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej GOG.com w cenach:9,99 złotych9,99 złotych9,99 złotych9,99 złotych19,99 złotychPowiem wam tyle,, że żerujecie w tak kiepski sposób na serii, która wśród wielu graczy ma status wręcz legendarnej. Zamiast zabrać się za oferowanie solidnych produkcji, klepiecie szajs niczym deweloperzy tworzący dziesiątki kiepskich gier z nastawieniem na wyciągnięcie z kieszeni graczy jak największych kwot pieniędzy na reklamach i mikropłatnościach. Mogliście zrobić ciekawy port którejś ze starszych odsłon serii na smartfony i tablety. Mogliście przygotować nową, pełnoprawną odsłonę dedykowaną urządzeniom mobilnym z mechanikami z kultowej sagi, bez mikropłatności. Gwarantuję, wiele osób by za to zapłaciło niemałe pieniądze. Myślałem, że nic nie przebije Dungeon Keepera Mobile, ale wam się udało. Gratulacje.