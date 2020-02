Head Basketball - połączenie koszykówki z… bijatyką (recenzja gry)

Prosta gra pełna przypadkowych akcji.





Head Basketball – nietypowe pojedynki koszykarskie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,79 zł - 239,99 zł za element / Android: 2.3 i nowsze

Gry mobilne to dla wielu osób idealny sposób na odstresowanie się po intensywnym dniu w pracy. Szczególnie dobrze sprawdzają się w tym celu proste produkcje, które nie wymagają od nas zbyt wiele myślenia.Head Basketball to gra zręcznościowa, która świetnie pasuje do tej kategorii. Rozgrywamy w niej dynamiczne pojedynki koszykarskie. Piłkę odbijamy głową, a dodatkowym urozmaiceniem są akcje specjalne i elementy bijatyki.Mechanika gry nie jest przesadnie skomplikowana, ale wymaga trochę wprawy. Na początku wydaje się, że kompletnie nie mamy kontroli nad piłką. Kontrolowany chaos to termin bardzo dobrze oddający charakter Head Basketball. Działa to jednak na plus - gra nabiera sporo dynamiki. Poza odbijaniem piłki możemy uderzać w przeciwnika, by na chwilę go oszołomić i zyskać okazję do zdobycia punktu. Wspomniane akcje specjalne to charakterystyczne dla danej postaci ataki, które kończą się celnym trafieniem do kosza. Dostępnych jest kilka trybów zabawy, w tym pojedynki online czy "nagła śmierć". Komiksowa oprawa graficzna stoi na wysokim poziomie.Head Basketball to ciekawa gra, która pozwoli skutecznie wyrzucić z siebie stres. Musimy tylko poświęcić chwilę na nauczenie się swobodnego zdobywania punktów. Niestety nie pomagają w tym przygotowane przez twórców instrukcje - najlepiej kilka pierwszych pojedynków od razu spisać na straty.