Do ciągników marsz! Farming Simulator 19 dostępny za darmo

Pobierajcie, póki możecie.





Epic Games Store kusi kolejną darmową grą. Tym razem padło na tytuł będący przedstawicielem jednej z najlepiej sprzedających się serii w Polsce., w Farming Simulator gra cała masa osób, choć nie każdy chce się do tego przyznać. To właśnie Farming Simulator 19 odebrać można bezpłatnie na platformie Epic Games, już teraz.Farming Simulator 19 od Giants Software debiutował w listopadzie 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Ta dobrze przyjęta produkcja pozwala grającym wcielić się w rolę rolników prowadzących gospodarstwo rolne i zadbać o wszelkie aspekty jego funkcjonowania. Podczas rozgrywki należy siać, nawozić i zbierać plony, hodować zwierzęta, czy też kupować coraz to nowe i wydajniejsze maszyny rolnicze z puli ponad 300 prawdziwych pojazdów. pobierzcie klient Epic Games Launcher , a po zalogowaniu przejdźcie na stronę Sklepu. Tam kliknijcie na banerek z tytułem gry i napisem "Bezpłatne teraz". Po dodaniu gry do koszyka i sfinalizowaniu zakupu opiewającego na 0 złotych, zostanie ona przypisana do Waszej biblioteki na zawsze.Farming Simulator 19 możecie odebrać za darmo od 30 stycznia do 6 lutego bieżącego roku, do godziny 17:00.