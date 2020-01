GOG świętuje rok szczura. Gry za grosze na nowej wyprzedaży

Warto z niej skorzystać.





Baldur’s Gate II: Enhanced Edition – 35,00 zł zamiast 69,99 zł (-50%)

– 35,00 zł zamiast 69,99 zł Baldur’s Gate: Enhanced Edition – 17,39 zł zamiast 34,99 zł (-50%)

– 17,39 zł zamiast 34,99 zł Cuphead – 53,99 zł zamiast 71,99 zł (-25%)

– 53,99 zł zamiast 71,99 zł Darkest Dungeon – 26,99 zł zamiast 89,99 zł (-70%)

– 26,99 zł zamiast 89,99 zł Diablo + Hellfire – 29,69 zł zamiast 34,99 zł (-15%)

– 29,69 zł zamiast 34,99 zł Disco Elysium – 114,29 zł zamiast 142,99 zł (-20%)

– 114,29 zł zamiast 142,99 zł Dragon Age: Origins – Ultimate Edition – 21,29 zł zamiast 85,39 zł (-75%)

– Ultimate Edition – 21,29 zł zamiast 85,39 zł Heroes of Might and Magic 3: Complete – 9,99 zł zamiast 39,89 zł (-75%)

– 9,99 zł zamiast 39,89 zł Hollow Knight – 27,39 zł zamiast 54,99 zł (-50%)

– 27,39 zł zamiast 54,99 zł Kingdome Come: Deliverance Royal Edition – 104,99 zł zamiast 139,99 zł (-25%)

– 104,99 zł zamiast 139,99 zł Outward – 57,19 zł zamiast 142,99 zł (-60%)

– 57,19 zł zamiast 142,99 zł Postal 2 – 3,49 zamiast 34,99 zł (-90%)

– 3,49 zamiast 34,99 zł Stardew Valley – 40,49 zł zamiast 53,99 zł (-25%)

– 40,49 zł zamiast 53,99 zł Stronghold Crusader 2 – 9,99 zł zamiast 99,99 zł (-90%)

– 9,99 zł zamiast 99,99 zł Surviving Mars – Digital Deluxe Edition 48,69 zł zamiast 142,99 zł (-66%)

– Digital Deluxe Edition 48,69 zł zamiast 142,99 zł Vampyr – 67,99 zł zamiast 199,90 zł (-66%)

– 67,99 zł zamiast 199,90 zł (-66%) Warcraft I & II Bundle – 44,00 zł zamiast 51,99 zł (-15%)

– 44,00 zł zamiast 51,99 zł Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku – 44,99 zł zamiast 149,99 zł (-70%)

– 44,99 zł zamiast 149,99 zł Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści – 49,99 zł zamiast 99,99 zł (-50%)

– 49,99 zł zamiast 99,99 zł XCOM: Enemy Unknown Complete Pack – 25,79 zł zamiast 128,90 zł (-80%)

Mam nadzieję, że nie wydaliście wszystkich swoich pieniędzy na trwającej właśnie na Steamie wyprzedaży, którą Valve postanowiło uczcić. Podobna wyprzedaż wystartowała bowiem na GOGu, która moim zdaniem oferuje równie ciekawe promocje, o ile nie ciekawsze. Sprawdźcie, jakie tytuły przeceniono w jej ramach.W sumie dzięki wyprzedaży Lunar Sale na GOGu czeka na Was ponad 1000 okazji i zniżki nawet do 90%. Wśród tytułów objętych promocjami znalazły się zarówno klasyki, jak i nowe gry. Przykłady to Diablo wraz z dodatkiem Hellfire, Heroes of Might and Magic 3: Complete, Kingdome Come: Deliverance Royal Edition, XCOM: Enemy Unknown Complete Pack, Vampyr, Disco Elysium i oczywiście Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku.Oto lista najciekawszych ofert:Co ciekawe, w ramach wyprzedaży GOG przygotował chiński horoskop dla graczy, w którym możecie sprawdzić, jaki jest Wasz chiński znak zodiaku, a także w jakich grach powinniście radzić sobie najlepiej. Znajdziecie go pod tym adresem Wyprzedaż na GOG.com potrwa aż do 31 stycznia, do godziny 15:00. Aby z niej skorzystać, należy przejść do aplikacji GOG Galaxy lub na stronę główną GOG.com i zalogować się na swoje konto lub założyć nowe.Pamiętajcie, że aplikację GOG Galaxy (także GOG Galaxy 2.0 w wersji Beta) można pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: GOG.com