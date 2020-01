Drift Max Pro - nierealne driftowanie (recenzja gry)

Dobra zabawa nie tylko dla fanów driftingu.





Drift Max Pro – gra wyścigowa z kontrolowanymi poślizgami

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,39 zł - 459,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Gry wyścigowe to bardzo pojemna kategoria, w której z powodzeniem odnajdują się zarówno zapaleni miłośnicy czterech kółek, jak i osoby szukające dynamicznej, ale niezbyt skomplikowanej rozrywki. Poszukiwania odpowiedniego tytułu warto zacząć właśnie od ustalenia, czy zależy nam na realistycznym sterowaniu i odwzorowaniu praw fizyki, czy może wolimy typową zręcznościówkę.Drift Max Pro to gra, której zdecydowanie bliżej do tej drugiej opcji. Jak wskazuje nazwa, mamy do czynienia z produkcją skupiająca się na driftowaniu. Do wyboru mamy kilka trybów zabawy, w tym karierę i moduł wieloosobowy. Nie brakuje również możliwości tuningowania samochodu.Zręcznościowy charakter ujawnia się od samego początku. Dłuższe skręcanie w jednym kierunku powoduje 'wywołanie' poślizgu - nie musimy nawet kontrować kierownicy. Nie oznacza to jednak, że gra jest banalnie prosta. Wręcz przeciwnie. Opanowanie samochodu przy większych prędkościach oraz precyzyjne manewrowanie wymaga sporo wprawy, a momentami wydaje się niemożliwe. Wiele osób może to skutecznie zniechęcić do tego tytułu.Pozostałe aspekty Drift Max Pro wypadają bardzo dobrze. Grafika stoi na wysokim poziomie, dostępne tryby gry zapewniają sporą różnorodność. Gra do działania nie wymaga połączenia z internetem.Drift Max Pro to ciekawy tytuł dla fanów gier wyścigowych. Twórcy powinni jednak popracować nad systemem sterowania. Na razie nie ma nic wspólnego z określeniem 'Pro'.