EA kończy z mobilnym Tetrisem. Gry znikną z App Store i Sklepu Play

Tetris to gra kultowa i ponadczasowa. Dlatego też dziwi krótkie oświadczenie firmy Electronic Arts o usunięciu mobilnych wersji tytułowej produkcji z App Store oraz Sklepu Play.Użytkownicy systemu Android nie znajdą już w sklepie dwóch pierwszych dzieł, aEA nie podało jakiegokolwiek powodu nagłej decyzji (aż przypomina się koniec NFS World), lecz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest gasnąca licencja. Warto przypomnieć, że marka Tetris swego czasu należała właśnie do Electronic Arts i wygląda na to, iż wydawca nie chce odnawiać praw.„Cześć! Odbyliśmy z Tobą niesamowitą podróż, lecz niestety – to już koniec. Od 21 kwietnia 2020 roku aplikacja EA Tetris zostanie wycofana i nie będzie już możliwości zagrania w nią, jak i w kilka innych produkcji. Uprzejmie informujemy, że nadal będziesz mógł cieszyć się grą i korzystać z istniejących przedmiotów w grze do 21 kwietnia 2020 roku. Mamy nadzieję, że czerpałeś z Tetrisa wiele przyjemności. Dziękujemy Ci!’Oczywiście fani Tetrisa nie mają powodu do płaczu.Źródło: Engadget