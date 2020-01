Seria gier Half-Life darmowa na Steam! To doskonała okazja do zabawy

Nie przegapcie tej sposobności.





Half-Life,

Half-Life 2,

Half-Life 2: Episode One,

Half-Life 2: Episode Two,

Half-Life: Opposing Force,

Half-Life: Blue Shift,

Team Fortress Classic.

Miła niespodzianka od Valve. Teraz nikt z Was nie będzie miał już wymówki przed tym, aby w końcu zagrać w którąś (lub wszystkie) z kultowych gier z serii Half-Life. Z okazji nadciągającej wielkimi krokami premiery gry VR Half-Life: Alyx , na platformie dystrybucji cyfrowej Steam udostępniono za darmo wszystkie produkcje spod tego znaku. Dzięki, Gabe!Już teraz za darmo do swojej biblioteki dodacie następujące tytuły:Valve zapowiedziało, żestworzonej z myślą o goglach Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Quest lub Windows Mixed Reality odbędzie się w marcu 2020 roku. Jest to o tyle istotne, że gry z serii Half-Life będą darmowe ponoć tylko do dnia premiery tego tytułu.Mniej więcej dwa miesiące to dostatecznie dużo czasu, aby zgłębić uniwersum, które na stałe zapisało się już w historii gier komputerowych. Po dziś dzień Half-Life mile zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami, sztuczną inteligencją przeciwników oraz doskonałą warstwą fabularną. Na co czekacie? Pobierajcie i grajcie!