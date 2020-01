Europa Universalis IV z DLC za dolara w Humble Bundle - nie możesz tego przegapić

Rarytas dla miłośników strategii.





Europa Universalis IV - Art of War

Europa Universalis IV: Res Publica

Europa Universalis IV - Wealth of Nations

Europa Universalis IV: American Dream

Europa Universalis IV: Pre-Order Pack

Europa Universalis IV: Digital Extreme Edition Upgrade Pack

Europa Universalis IV: Rights of Man

Europa Universalis IV: Mare Nostrum

Europa Universalis IV: The Cossacks

Europa Universalis IV: Common Sense

Europa Universalis IV - El Dorado

Europa Universalis IV: Golden Century - Immersion Pack

Expansion - Europa Universalis IV: Dharma

Immersion Pack - Europa Universalis IV: Rule Britannia

Expansion - Europa Universalis IV: Cradle of Civilization

Europa Universalis IV: The Third Rome

Europa Universalis IV: Mandate of Heaven

Chcąc zagrać w dobrą strategię najlepiej przejrzeć jest tytuły, za stworzenie których odpowiada studio Paradox Interactive. Firma ta na swoim koncie ma świetne City: Skylines, Crusader Kings oraz oczywiście doskonałą serię ekonomicznych gier taktycznych Europa Universalis. Najnowszą jej odsłonę wraz z dodatkami wyrwać można za 1 dolara (ok. 3,80 złotych) w ramach najnowszej charytatywnej paczki Humble Bundle. Europa Universalis IV to gratka dla nie tylko dla graczy, ale także miłośników historii.pozwala graczom przejąć kontrolę nad dowolnym państwem istniejącym w okresie od 1444 do 1821 roku. Na przestrzeni kolejnych lat gracz musi zadbać o skuteczne zarządzanie posiadanymi terytoriami oraz zdobywanie kolejnych w drodze dyplomacji lub podboju. Produkcja kładzie także spory nacisk na aspekty handlu, technologii, czy też utrzymywanie stabilności w rządzonym państwie. Tytuły z serii Europa Universalis pobudzają wyobraźnię i pozwalają w idealny sposób realizować scenariusze z serii "co by było, gdyby". To gra, w którą gra się latami, a nie godzinami.Wspierając Humble Bundle swoją gotówką i odbierając za to gry zawsze. Tym razem sugeruje się wsparcie World Wildlife Fund (WWF), ale można wybrać także inną fundację z obszernej listy tysięcy innych.Wystarczy przejść pod adres Humble Bundle , aby otrzymać klucze Steam do gry Europa Universalis IV, a także dodatków:Jeśli zapłacicie więcej, niż wynosi obecna średnia wpłat (na tę chwilę 10,12 dolara, czyli równowartość), otrzymacie pozycje z poprzedniego pułapu oraz dodatkowo:Grając "Va banque" i przekazując na szczytny cel 17 dolarów () otrzymacie wcześniej wymienione pozycje, a ponadto:Miłym dodatkiem do wszystkich powyższych pozycji będzie także 10-procentowa zniżka na subskrypcję pierwszego miesiąca Humble Choice, czyli paczki, która swego czasu zastąpił Humble Monthly.Humble Bundle z Europą Universalis IV zakupicie w tym miejscu