Ubi’s Dimensions - łamigłówki dla relaksu (recenzja gry)

Minimalistyczna gra, która potrafi wciągnąć na dłużej.





Ubi’s Dimensions – trójwymiarowe łamigłówki w ładnej oprawie graficznej

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 17,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Na swoich smartfonach gramy w różnym celu. Czasem chodzi o zabicie czasu, stojąc w kolejce. Innym razem mamy ochotę rozładować stres przy dynamicznej strzelance. Odrębną grupę stanowią gry logiczne, które jednocześnie oferują odprężającą zabawę i trening szarych komórek.Do ostatniej kategorii z całą pewnością zalicza się Ubi’s Dimensions. To trójwymiarowe łamigłówki w atrakcyjnej oprawie graficznej. Sterujemy tajemniczą postacią po często dość skomplikowanych bryłach - naszym zadaniem jest dotarcie do wskazanego punktu.Każde przesunięcie palcem po ekranie to jeden ruch we wskazanym kierunku. Poziom trudności jest dość zróżnicowany, a znalezienie rozwiązania daje sporo satysfakcji. W Ubi’s Dimensions możemy grać tak naprawdę na dwa sposoby: dokładnie oglądać planszę przed każdym ruchem lub poruszać się z kąta w kąt metodą prób i błędów.Oprawa graficzna i dźwiękowa stoją na wysokim poziomie i sprawiają, że gra wciąga w swój nieco tajemniczy świat. Obecnie do naszej dyspozycji jest pięćdziesiąt poziomów. Kilka początkowych gramy bez zakłóceń, później musimy obejrzeć reklamę lub wykupić pełną wersję (17,99 zł, co uważam za trochę zbyt wygórowaną kwotę przy obecnej liczbie dostępnych poziomów).Ubi’s Dimensions to udana produkcja. Gra oferuje odprężającą rozgrywkę i zapewnia nieco wysiłku umysłowego. Spokojne tempo rozgrywki sprawia, że pojawiające się później reklamy nie psują za bardzo ogólnego wrażenia.