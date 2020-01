Imprezik – rozkręci każdą domówkę (recenzja gry)

Pomysły na wspólną zabawę ze znajomymi.





Imprezik – mobilny zestaw gier towarzyskich.

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.1 i nowsze

Spotkania rodzinne lub w gronie znajomych nie zawsze udaje się rozkręcić. Czasem brakuje tematów do rozmów, innym razem ktoś zapomni ulubionej planszówki itd. Okazuje się, że uratować przed nudą może nas smartfon – i nie chodzi wcale o to, by każdy zajął się przeglądaniem internetu…Imprezik to darmowa gra towarzyska. Pozwala na rozgrywanie drużynowych pojedynków ze znajomymi w kilku popularnych zabawach (wyliczanka, tabu, opisywanie postaci, synonimy, rymowanka). Baza zawiera obecnie ponad 2,7 tys. kart z hasłami.Obsługa gry nie przysparza problemów. Ustalamy liczbę zespołów oraz limit punktów i zaczynamy zabawę. Gra na zmianę prezentuje zadanie do wykonania i odmierza czas. Pod kartą z zadaniem wyświetlane są przyciski do oceny wykonania zadania. Po każdej rundzie wyświetlana jest aktualna punktacja. Co ważne, nie musimy za każdym razem grać we wszystkie dostępne konkurencje – poszczególne tryby wyłączymy w opcjach.Reklamy wyświetlane są sporadycznie jako baner na dole ekranu, dzięki czemu nie przeszkadzają podczas zabawy. Jeśli miałbym do czegoś się przyczepić, brakuje swobody w ustawianiu parametrów rozgrywki. Maksymalnie mogą grać cztery drużyny, czas odpowiedzi jest ustawiony na stałe na minutę itp.Imprezik to lekka gra, którą warto mieć na smartfonie. Świetnie sprawdzi się podczas spotkań ze znajomymi. Kilka trybów rozgrywki i rozbudowana baza kart z hasłami pozwalają przymknąć oko na kilka niedociągnięć.