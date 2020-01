DOOM 1 i DOOM 2 po latach w 60 kl./s. i z oficjalnym wsparciem dodatków!

Aż chce się zagrać!





Pomimo tego, że pierwsza gra z serii Doom debiutowała jeszcze w 1993 roku, to zna ją każdy, nawet stosunkowo młody gracz i niemal każda osoba choć w niewielkim stopniu związana z komputerami. Pierwsza i druga odsłona cyklu uzyskały status kultowych, dzięki czemu społeczność graczy wciąż od czasu do czasu zaskakuje związanymi z nimi projektami. Tym razem w dość zaskakującym stylu patch do blisko 30-letniej gry postanowiła wydać Bethesda, aktualizując przy okazji Dooma 2 z 1994 roku.Najważniejszą z wprowadzonych zmian jest, zamiast dotychczasowych 35 kl./sekundę. Istnieje cień szansy na to, że Bethesda w niedalekiej przyszłości zdejmie limit klatek. Przydatnym novum jest także wsparcie dla funkcji szybkiego zapisu i szybkiego wczytania gry oraz nieco wygodniejszy schemat sterowania do wyboru. Dodatkowo, gracze będą mogli uruchomić Dooma 1 i Dooma 2 w oryginalnym trybie 4:3.- podniesienie ogólnej jasności obrazu i umożliwienie graczom samodzielnej jej regulacji. Od teraz będzie można determinować samodzielnie poziom jasności globalnego oświetlenia. W trybie rozgrywki wieloosobowej na podzielonym ekranie zmniejszono HUD, co czyni ekran czytelniejszym.Aktualizacje dla Dooma 1 i Dooma 2 wprowadzają także. Zanim te zostaną udostępnione szerokiej publice muszą zostać zatwierdzone przez Bethesdę. Dodatki będzie można aktywować z poziomu menu gier, po uprzednim uruchomieniu ich poprzez oficjalnego klienta Bethesda Launcher . Mody będą mogły na przykład zmieniać w pewnym stopniu oprawę graficzną gry, dodawać do produkcji kolejne poziomy, czy też nowe bronie.Jeśli macie już Dooma 1 i Dooma 2 w swojej bibliotece Bethesda.net, to pojawią się w niej teraz DOOM Classic (2019) i DOOM II (2019). To właśnie omawiane, zaktualizowane pozycje. Nie kupiliście jeszcze żadnej z tych gier? Doom 1 na Bethesda.net kosztuje 19,99 złotych , podobnie z resztą jak Doom 2 Co istotne, wiele zmian, w tym wsparcie dla dodatków, dotyczy także wersji mobilnych gier na Androida i iOS.Źródło: