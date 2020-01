Wiedźmin: Pożegnanie Białego Wilka coraz bliżej! Zobaczcie gameplay

W oczekiwaniu na Wiedźmina 4.





Wiedźmin 4 z pewnością powstanie, w czym mocno pomogło porozumienie zawarte pomiędzy Andrzejem Sapkowskim a CD Projekt RED . Przy okazji oczekiwania na kolejną oficjalną część przygód Geralta z Rivii możemy zwrócić spojrzenia w stronę tworzonej już od kilku lat modyfikacji o nazwie Wiedźmin Pożegnanie Białego Wilka. Do sieci trafił nowy screen, a twórcy dodatku wypowiedzieli się na temat jego premiery.Patrzycie na najnowszy zrzut ekranu w zdjęciu tytułowym i zapewne zastanawiacie się czy rzeczony mod jest dodatkiem do Wiedźmina 2, czy Wiedźmina 3. Otóżjest modyfikacją tworzoną w oparciu o Wiedźmina 2 i przeznaczoną dla tej gry właśnie. Fanowski projekt ma być kontynuacją historii z książek Sapkowskiego i przedstawiać wydarzenia towarzyszące weselu Geralta i Yennefer.Pomimo tego, że, to wielu wspierających go fanów porzuciło już nadzieję, że kiedykolwiek powstanie. Na oficjalnym fanpage'u projektu toczyła się żarliwa dyskusja na temat dalszych jego losów. Twórcy gry podkreślają, że należy uzbroić się w cierpliwość, bo wszystko tworzone jest za darmo i w wolnym czasie."Bardzo dobrze rozumiemy, że hajp u wielu z Was mógł opaść, wszakże chcieliśmy wydać przygodę w 2018 roku i dlatego wtedy wypuściliśmy najbardziej soczyste materiały, życie zweryfikowało plany. Nie wypuścimy kolejnego dużego gameplaya, by nie zaspoilerować zbyt dużo, pozostają więc informacje oraz screeny. Niestety nie mamy osoby oddelegowanej tylko i wyłącznie do marketingu, do robienia screenów (tak, firmy mają takie osoby w zespołach), nie mamy działu wideo, więc o materiałach, które tu publikujemy myślimy w przerwach pomiędzy technicznymi pracami. Nie obiecujemy też, że niebawem przygoda się ukaże, po prostu nad nią pracujemy, by było to jak najszybciej.", czytamy Wszystkim fanom wirtualnych przygód Geralta z Rivii pozostaje... czekać. W międzyczasie polecam Wam serial Wiedźmin produkcji Netflixa . Zdesperowani mogą sięgnąć po polski serial Wiedźmin, który udostępniono niedawno za darmo . Najlepszym chyba zabijaczem czasu będą jednak książki. Nie czytaliście ich?! Dowiedzcie się w jakiej kolejności to najlepiej zrobić