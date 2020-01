W te gry nie powinniście grać. Oto najgorsze gry 2019 roku według Metacritic

Najgorsze z najgorszych.





Nie wiem czy również odnosicie takie wrażenie, ale moim zdaniem z roku na rok wielu producentów gier bardzo mocno obniża swoje standardy i wypuszcza coraz więcej gier niedopracowanych. Różnica pomiędzy grą niedopracowaną, a totalnym gniotem bywa naprawdę cienka i tą uwidaczniają przeważnie opinie graczy i prasy. Jak co roku serwis Metacritic opublikował listę najgorszych gier mijającego roku. Oto ona.) - średnia ocen 36/100Absolutnie najgorszą grą 2019 roku wybrana została produkcja na PlayStation 4, którą jest RPG stworzony przez Brazylijczyków z Void Studios, którzy zabrali się za temat nordyckiej mitologii. To mogłaby być przeciętna gra... w 2009 roku. Wszystko od gamplayu przez oprawę graficzną wygląda jakby było tworzone dekadę temu.- 37/100Rok 2019 zdecydowanie należał do PlayStation 4. Fajnie mieć konsolę i cieszyć się wydawanymi na nią tytułami ekskluzywnymi, prawda? Drugim po Eternity: The Last Unicorn "exem" jest Left Alive, którego wydawcą jest... Square Enix. Jeśli Metal Gear Solid byłby fatalnie zrealizowaną produkcją, to wyglądałby właśnie w ten sposób.- 38/100Kolejny konsolowy exclusive w zestawieniu, tym w razem na konsolę Nintendo Switch. Jest to kolejny odgrzewany na tę platformę kotlet, który na poprzedniej generacji konsol debiutował w 2012 roku. Hack'n'slash od Gajin Entertainment nigdy nie miał dobrych ocen, więc decyzja o wydaniu go na nową platformę była po prostu głupia. Tylko graczy, którzy wydali na to coś swoje pieniądze szkoda. Choć... wiedzieli chyba na co się piszą?- 40/100Kolejna fatalnie oceniana gra na Switcha miała wskrzesić serię gier Contra po 8 latach nieobecności. Konami jedynie się zbłaźniło i wymierzyło policzek kultowej serii. Szkoda.- 41/100Czołówkę niechlubnego zestawienia zdominowały gry na PS4. Piąta pozycja przypadła pierwszoosobowemu horrorowi Dollhouse, który męczył graczy nudnym gameplayem, i straszył co najwyżej oprawą graficzną.Dalsze pozycje w zestawieniu przypadły:- 43/100 (zaskakująco wysokie oceny, serio)- 43/100 (FIFA 19 ze zaktualizowanymi składami)- 44/100- 45/100- 46/100Nie trzeba być detektywem, aby zauważyć, że aż 6 z 10 wszystkich najgorzej ocenianych na Metacritic gier stworzono z myślą o PlayStation 4. Aż trzy tytuły to dzieła wydane na konsolę SWITCH. Dość zaskakującym jest obecność zaledwie jednego tytułu na peceta - w końcu na tę platformę wydawanych jest najwięcej gier, spośród których naprawdę sporo stanowią "badziewiaki". Należy jednak pamiętać, że tak zwanych "gier z kosza" recenzenci nie testują, a ich oceny nie trafiają na Metacritic.Macie swojego kandydata do tytułu najgorszej gry minionego roku?